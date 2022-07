Apmaudu: netoli titulo buvusios Mikulskytė su partnere pralaimėjo finalą

Lietuvė su olande šeštadienį finale per 1 valandą 31 minutę 6:4, 4:6, [9:11] nusileido Marijai Bondarenko ir rumunei Ioanai Loredanai Roscai . Trečiajame sete po spurto 5:0 J. Mikulskytė ir I. Haverlag atitrūko 8:4. Netrukus jos susikūrė tris „match pointus“ (9:6), bet nei savo, nei varžovių padavimų metu nepajėgė įtvirtinti pergales. Varžovės finalo pabaigoje laimėjo 5 taškus iš eilės ir tapo nugalėtojomis.

J. Mikulskytė su I. Haverlag antraisiais padavimais laimėjo 52 proc. įžaistų kamuoliukų, o varžovės – vos 25 proc. Lietuvė su olande per finalą laimėjo daugiau taškų (69:62), tačiau net ir to buvo per maža.

REKLAMA

Lietuvė su olande gavo 1672 JAV dolerius ir po 48 WTA dvejetų reitingo taškus. J. Mikulskytė 23-ią kartą karjeroje žaidė ITF dvejetų turnyro finale ir liko su 15 titulų. WTA dvejetų reitinge lietuvė turėtų kilti į 165-ą vietą.

Vienetų varžybos lietuvei baigėsi po aštuntfinalio, kuriame ji per 1 valandą 43 minutes 6:7 (2:7), 4:6 neatsilaikė prieš taivanietę En-Shuo Liang (WTA-349). J. Mikulskytei atiteko 8 WTA vienetų reitingo taškai ir 935 JAV doleriai.

ITF serijos moterų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 60 tūkst. JAV dolerių. Anksčiau J. Mikulskytė tik vieną kartą karjeroje laimėjo tokį stambų ITF dvejetų turnyrą, kai šiemet su ta pačia I. Haverlag triumfavo Prancūzijoje.