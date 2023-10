Apie norimus varžovus prabilęs Stanionis: „Kai žengsiu į ringą, būsiu laimingiausias žmogus pasaulyje“

Tris kartus su Vergilu Ortizu jaunesniuoju turėjęs kovoti E.Stanionis paskutinį sykį išgyveno tikrą pragarą, kai liepos 8-ą turėjusi vykti kova buvo atšaukta likus vos kelioms dienomis.

E.Stanionis naujausiame interviu „Fight Hype“ išsakė savo nuomonę apie galimus varžovus bei kalbėjo apie savo keblią situaciją.

Lietuvio buvo paklausta, ką jis mano apie amerikietį Keithą Thurmaną (30-1, 22 nokautai), kuris, pagal žurnalisto Dano Rafaelio žinias, galimai sugrįš gruodžio 9-ą dieną. K.Thurmanas šiuo metu yra nekovojęs dar ilgiau nei E.Stanionis – nuo 2022 m. vasario mėnesio.

One of the things I heard while in Vegas for #CaneloCharlo is the possibility of a Showtime PPV on Dec. 9 at MGM Grand that would include a Floyd Mayweather exhibition as well as Danny Garcia and Keith Thurman in separate fights. #boxing

