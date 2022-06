Apie karą kalbėjusi Ukrainos futbolo žvaigždė spaudos konferencijoje nesulaikė ašarų

Nuo tada, kai vasario 24-ą d. Rusija įsiveržė į Ukrainą ir pradėjo negailestingą karą, Ukrainos rinktinė nėra sužaidusi jokių oficialų rungtynių, tačiau kartu treniravosi Slovėnijoje ir sužaidė trejas rungtynes su klubais.

Nors O.Zinčenka sakė, kad taikos sugrąžinimas šalyje yra didžiausias prioritetas, tačiau patikino, kad nacionalinė komanda sieks įgyvendinti futbolo svajonę ir suteikti žmonėms neįtikėtinų emocijų bei paaiškino, kokį poveikį gali turėti sėkmė futbolo aikštelėje.

„Kiekvienas ukrainietis nori vieno dalyko – sustabdyti šį kartą“, – sakė O.Zinčenka.

„Kalbėjausi su žmonėmis iš viso pasaulio, taip pat kalbėjausi su ukrainiečių vaikais, kurie tiesiog nesupranta, kas vyksta. Jie turi tik vieną svajonę – sustabdyti karą. Kalbant apie futbolą, Ukrainos komanda turi svajonę patekti į pasaulio čempionatą, suteikti žmonėms neįtikėtinas emocijas, nes ukrainiečiai to labai nusipelnė.

Visi komandoje supranta, kas šiuo metu vyksta mūsų šalyje, kokia yra padėtis ant žemės, todėl mūsų motyvacija, be jokios abejonės, yra 100 procentų laimėt“, – pridūrė jis.

🗣️ "Every Ukrainian has the main dream to stop the war."



Manchester City defender Oleksandr Zinchenko struggles to hold back the tears as he talks about Russia's conflict with Ukraine 💛💙pic.twitter.com/Tl3e0zb1GN