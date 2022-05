Antroje dalyje rungtynes nulaužusio „Lietkabelio“ treneris Čanakas: „Nieko ypatingo nepadarėme“

Panevėžio ekipos treneris N. Čanakas šiandienos mače į startinį penketą metė Karolį Giedraitį.

Visgi K. Giedraičio būvimas startiniame penkete nepasiteisino – kartu su juo „Lietkabelis“ rungtynes pradėjo sunkiai, o vietoje jo į aikštelę žengęs graikas Panagiotis Kalaitzakis įnešė indelį puolime ir padėjo Panevėžiui neįkristi į didesnę duobę, o galų gale iš jos ir išsiropšti.

Po rungtynių N. Čanakas reiškė pasitenkinimą komandos dvasia po prasto rungtynių starto.

„Tai buvo svarbios rungtynės, bet dabar yra tik 1:0. Nieko ypatingo nepadarėme – padarėme tik vieną žingsnį į priekį. Dabar turime galvoti apie tai, kad sekmadienį turime būti geresni. Tai yra svarbiausias dalykas. Rungtynes pradėjome pasimetę, bet esu laimingas mūsų komandos dvasia po varžovų spurtų žaidėme toliau, nekaltinome vienas kito, nerodėme blogų emocijų ir pradėjome žaisti dar kiečiau“, – sakė treneris.

„Betsafe-LKL“ MVP Ivanas Buva pelnė 9 taškus ir pataikė vos du metimus iš žaidimo, kas nėra įprastas jo pasirodymas. „Lietkabelio“ strategas akcentavo, kad svarbiausia, jog taškai, kurios pelno varžovai, būtų kaip įmanoma sudėtingesni.

„Buva yra vienas komandos lyderių, bet nesiruošėme rungtynėms, kad tik stabdyti vieną žaidėją. Mes turime įveikti „Rytą“, o ne Buvą. Kaip ir sakiau – rungtynes pradėjome sutrikę, padarėme klaidų tiek puolime, tiek gynyboje, kurių įprastai nedarome. Aš nematau, kiek varžovas įmeta taškų. Man yra labai svarbu, kokiu būdu įmetė tuos taškus“, – pridūrė N. Čanakas.

– Šiandienos rungtynėse nusprendėte remtis Grantu Vasiliausku, Karoliu Giedraičiu.

– Jie yra mūsų komandos žaidėjai. Jie prieš tai turėjo neblogų minučių prieš geras komandas Europos taurėje. Pastaruoju metu turėjome keturias sudėtingas rungtynes su „Žalgiriu“, o dabar esame ir be Kasparo Berzinio. Su tokiu nuovargiu turime naudoti visus žaidėjus, kuriuos mes turime. Esu labai laimingas dėl jų. Jie padarė tai, ko aš prašiau iš jų.

– Kaip manote, kaip svarbu yra tai, kad „Lietkabelis“ dabar turi namų pranašumą?

– Svarbu, bet kaip ir sakiau – rezultatas yra tik 1:0. Mes žaidžiame iki keturių pergalių. Šiandienos pergalė yra tik vienas žingsnis.

– Kalbant apie K. Berzinio situaciją – ar matysime jį kitose rungtynėse?

– Mes dar nesame įsitikinę, kokia jo situacija.

– Džordže Gagičius vaikšto su skausmu, Nikola Radičevičius turi sveikatos problemų. Galbūt K. Giedraitis ir G. Vasiliauskas į aikštelę žengia dėl šių problemų?

– Jie šiandien buvo rotacijoje todėl, nes komanda turi šiokių tokių problemų. Taip, kaip sakėte turime savo problemų, bet mes nesiskundžiame ir kovojame. Žinote, dabar yra gegužės pabaiga „Betsafe-LKL“ čempionatė sužaidėme virš 30 rungtynių, Europos taurėje sužaidėme 19 rungtynių, 4 rungtynes KMT, o dabar... Išviso sužaidėme apie 60, 70 rungtynių. Tai yra normalu, kad kai kurie žaidėjai jaučia skausmus arba turi kitokių problemų.

– „Lietkabelis“ šiandienos rungtynėse atliko vos 10 rezultatyvių perdavimų. Tai neparodo jūsų komandos mentaliteto apie rungtynes?

– Taip, jūs teisus. Šiandien „Rytas“ žaidė keitimosi gynybą ir mes žaidėme vienas prieš vieną bei pelnėme taškus izoliacinėse situacijose. Tu negali žaisti derinių krepšinio, kuomet varžovai viską keičiasi – reikia bausti missmatch (pranašumo – aut. past.) situacijas. Tai yra tokio mažo rezultatyvių perdavimų skaičiaus priežastis. Vėlgi – pirmasis kėlinys buvo labai blogas, be normalaus puolimo. Galima tikriausiai sakyti, kad turėjome 10 rezultatyvių perdavimų per 13 minučių, o ne per visą mačą.