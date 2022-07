Antras šansas Berankiui: lietuvis dėl netikėto varžovo sprendimo gavo vietą ATP 500 turnyro pagrindiniame etape

32-ejų tenisininkas kvalifikacijos antrajame rate dar sekmadienį per 1 valandą 20 minučių 5:7, 2:6 pralaimėjo 18-mečiui italui Lucai Nardi (ATP-169) ir tuomet liko už pagrindinio etapo borto. Visgi, antradienį buvo pranešta, kad žaisti pagrindiniame etape dėl nuovargio atsisakė Kazachstano atstovas Aleksandras Bublikas (ATP-39). Jis praėjusią savaitę ATP 250 turnyre Niuporte (JAV) nukeliavo iki finalo ir savo mačą kitoje Atlanto vandenyno pusėje baigė tik naktį iš sekmadienio į pirmadienį Lietuvos laiku.

Turnyro organizatoriai A. Bubliko atlaisvintą vietą atidavė R. Berankiui. Tai reiškia, kad pirmajame rate lietuvis žais su antrąja turnyro rakete Andrejumi Rubliovu (ATP-8).

Hamburg update:

OUT: Bublik

IN: Berankis (LL, will play against Rublev)