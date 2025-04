Anthony Davisas išplėšė „Mavs“ pergalę

Anthony Davisas pelnė 34 taškus – tai kol kas rezultatyviausios jo rungtynės vilkint „Mavericks“ marškinėlius – ir paskutinėmis sekundėmis pataikė pergalingą metimą.

ANTHONY DAVIS WINS IT FOR DALLAS IN THE FINAL SECONDS 🚨🚨



HITS THE FLOATER OVER TOUGH COVERAGE TO SECURE IT!! pic.twitter.com/vCvDYXg2oV