Anglų titulų badas tęsiasi: 11 m baudinių dramą laimėję italai triumfavo Europos futbolo čempionate

Pagrindinis mačo laikas ir vėliau pratęsimas baigėsi taikiai 1:1. Italija kartu pratęsė savo įspūdingą nepralaimėtų mačų serija, kuri dabar jau yra 34-erios rungtynės.

Italams tai yra pirmasis trofėjus pasaulinėje futbolo scenoje nuo 2006-ųjų, kai jie triumfavo pasaulio čempionate.

Europos čempionate jie paskutinį kartą nugalėtojais buvo tapę dar 1968-aisias metais.

Anglijos rinkinė, kita vertus, nuo pat 1966 m. triumfo planetos pirmenybėse nėra nieko laimėję.

Finalinis mačas Londone prasidėjo vietinių sirgalių euforija. Jau 2-ąją minutę Kyrieno Trippiero perdavimo sulaukęs gynėjas Lukas Shaw galingu smūgiu iš gana patogios situacijos praktiškai nenuleisdamas kamuolio ant žemės išvedė anglus į priekį.

Po šio smūgio italai niekaip negalėjo atsigauti. Anglija kontroliavo žaidimą, o italai kartais tik atsakydavo nepavojingais tolimais smūgiais.

Žaidimas kiek aprimo ir tik kėlinio viduryje Fernando Chiesa pabandė nuginkluoti anglų vartininką, bet ir jo smūgis net nepataikė į vartų plotą.

Pirmasis kėlinys taip ir baigėsi – anglai gana ramiai apsigindavo, o italams trūko elementaraus tikslumo.

Bet jau po pertraukos vaizdas kiek pasikeitė. Italai atlikę du keitimus ėmė aktyviau pulti. Keliskart pavyko anglams apsiginti, bet jiems spaudimas didėjo.

Galiausiai rezultatas tapo lygus. 67-ąją minutę kilus sumaiščiai prie vartų pirmasis prie kamuolio suskubo gynėjas Leonardo Bonucci ir iš kelių metrų nukreipė jį į įvartus.

Vėliau italai iškart bandė pasinaudoti šoku ir pasižymėti dar sykį, bet keliskart pavojingose vietose atsidūręs Dominico Berardi smūgiavo netiksliai.

Pagrindinio laiko pabaigoje Italija daugiau kontroliavo kamuolį, bet pasižymėti nepavyko. Komandoms teko žaisti pratęsimą.

Pratęsimą abi rinktinės pradėjo gana ramiai. Jam kiek įpusėjus anglai surengė kelias pavojingas atakas, bet pritrūko tikslumo.

Kiek vėliau italai surengė pavojingą atką, bet vietoje buvo vartininkas J. Pickfordas.

Anglija kiek aštriau bandė atakuoti. R. Sterlingas buvo atsidūręs geroje pozicijoje baudos aikštelėje, bet italų gynybos siena vėl susitvarkė.

Galiausiai žaidimas aikštėje nurimo ir rinktinėms teko mušti 11 m. baudinius. Serijoje viskas klostėsi labai dramatiškai.

Abi rinktinės įmušė po dukart, bet kartą nesugebėjo pasižymėti.

Ketvirtuoju smūgiu F. Bernardeschi išvedė italus į priekį, o J. Sancho smūgis buvo atremtas italų vartininko.

Vėl pramušus anglams lemiamo smūgio stojo mušti Jorghinho, bet anglų vartininkas J. Pickfordas jį atrėmė ir suteikė komandai dar vieną šansą.

Lemiamo baudinio stojo mušti jaunasis B. Saka, bet vėl žibėjo italų vartininkas G. Donnarumma, kuris smūgį atrėmė ir išplėšė pergalę bei čempionų taurę Italijos rinktinei.

Anglai 11 m. baudinių serijoje išviso pramušė tris sykius, o italai netiksliai smūgiavo dukart.

Geriausiu viso čempionato žaidėju po rungtynių buvo pripažintas Italijos rinktinės vartininkas G. Donnarumma.

