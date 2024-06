Anglijos rinktinės sudėtyje vietos neatsirado dar dviem garsiems žaidėjams

Iš pradžių G.Southgate‘as paskelbė 33 žaidėjų sąrašą, o dabar jame nėra ne tik J.Grealisho ir H.Maguire‘o , tačiau ir Jameso Maddisono, Curtiso Joneso ir Jameso Traffordo.

Paskutiniuoju „atkabintu“ žaidėju turėtų būti Jarellas Quansahas.

J.Grealishas 2023/24 m. sezone „Manchester City“ komandoje per 36 rungtynes įmušė tik 3 įvarčius. 28-erių metų futbolininkas anksčiau buvo nuolatinis G.Southgate‘o komandos narys ir svarbi figūra 2021 m., kai Anglijos rinktinė pasiekė EURO 2020 finalą.

Tuo tarpu H.Maguire‘as buvo svarbus Anglijos rinktinėje per pastaruosius tris didžiuosius turnyrus, tačiau dėl blauzdos traumos jis nerungtyniavo nuo balandžio mėnesio.

Ketvirtadienį Anglijos rinktinės pranešime teigiama, kad H.Maguire‘as treniravosi individualiai ir šiandien treniruotėje nedalyvavo.

31-erių metų futbolininkas rinktinėje debiutavo 2017 m. rungtynėse su Lietuva bei suvaidino svarbų vaidmenį anglams pasiekiant 2018 m. Pasaulio taurės pusfinalį.

