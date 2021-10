Anglijos „Premier“ lygoje favoritai varžovų tvirtoves šturmuos svečiuose

Čempionato lyderiai „Chelsea“ futbolininkai šeštadienį kovos su solidžiai rungtyniaujančiu lygos naujoku „Brentford“ klubu. „Chelsea“ turi 17 taškų, o Brentfordo komanda – 12. Pastaroji užima septintąją vietą. Lygos debiutantai per septynis turus patyrė tik vieną pralaimėjimą. Praėjusiose rungtynėse jie svečiuose 2:1 palaužė Londono „West Ham“, o prieš tai 3:3 sužaidė su vienu pirmenybių favoritų „Liverpool“. Per paskutinius tris mačus „Brentford“ surinko septynis taškus.

Šeštadienį „Liverpool“ išbandys jėgas su „Watford“. Liverpulio futbolininkų sąskaitoje – 15 taškų. Jie rikiuojasi antri. Votfordo ekipa surinko septynis taškus. Ji yra 15-ta. Pastaruoju metu abu klubai stringa. „Liverpool“ dabar dvejas rungtynes baigė lygiosiomis, o Votfordo komanda per du mačus surinko tik tašką. Jurgeno Kloppo auklėtiniai vieninteliai lygoje dar nepatyrė nė vieno pralaimėjimo. Jie keturiskart triumfavo, trissyk sužaidė taikiai. Be to, „Liverpool“ yra rezultatyviausias čempionato klubas – 17 įvarčių.

Rimtas išbandymas laukia „Manchester United“ futbolininkų. Jie šeštadienį aiškinsis santykius su „Leicester City“. „Raudonieji velniai“ žengia ketvirti – 14 taškų. Dabar jie krito į duobelę. Savo aikštėje Mančesterio ekipa, kuriai atstovauja pasaulio futbolo superžvaigdė Cristiano Ronaldo, nesugebėjo įveikti vidutiniokų – šeštajame ture 0:1 nusileido Birmingemo „Aston Villa“ klubui, o septintajame 1:1 baigė dvikovą su Liverpulio „Everton“.

Dar rimtesnę krizę išgyvena Lesterio futbolininkai. Jie per paskutines ketverias rungtynes tesurinko vos du taškus ir nusirito į 13-ąją poziciją. „Lapės“ turi aštuonis taškus. Per visą „Premier“ lygos istoriją „Leicester City“ Mančesterio klubą įveikė tik tris kartus, 19 sykių jam pralaimėjo, 8-iuose mačuose užfiksuotas taikus rezultatas. Tiesa, praėjusiame lygos sezone „raudonieji velniai“ taip ir nenugalėjo Lesterio komandos. Tada „lapės“ 2:1 triumfavo išvykoje, o namie sužaidė lygiosiomis 2:2.

„TV3 Sport“ kanalas ir naujos kartos televizija „Go3“ nuo šeštadienio iki pirmadienio parodys šešerias Anglijos „Premier“ lygos rungtynes.

Transliacijų tvarkaraštis:

spalio 16 d.

14.20 val. „Watford“ – „Liverpool“,

16.50 val. „Leicester City“ – „Manchester United“,

19.20 val. „Brentford“ – „Chelsea“;

Spalio 17 d.

15.50 val. „Everton“ – „West Ham“,

18.20 val. „Newcastle United“ – „Tottenham Hotspur“;

Spalio 18 d.

21.50 val. „Arsenal“ – „Crystal Palace“.