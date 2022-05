Anglijoje – neįtikėtina vartininko klaida ir 7 įvarčius pelniusio „Bristol Rovers“ stebuklas

Antroje pagal pajėgumą lygoje „Luton“ futbolininkai namuose 1:0 nugalėjo „Reading“, užsitikrino 6-ą vietą turnyrinėje lentelėje ir atkrintamosiose varžybose tęs kovą dėl patekimo į „Premier“ lygą.

Vienintelis šių rungtynių įvartis buvo įmuštas tiesiog absurdiškomis aplinkybėmis. „Reading“ vartininkas Orjanas Nylandas ruošėsi išspirti kamuolį, tačiau pamiršo, kad už jo liko „Luton“ žaidėjas Harry Cornickas. Šis palaukė, kol O.Nylandas pasimes kamuolį, jį perėmė, apsivarė vartininką ir įmušė įvartį, o „Reading“ fanams beliko stovėti susiėmus už galvų.

Tuo tarpu ketvirtoje Anglijos lygoje tikrą stebuklą sukūrė „Bristol Rovers“ klubas. Prieš paskutinį turą jie kartu su „Northampton Town“ kovojo dėl trečios vietos ir paskutinio kelialapio į trečiąją šalies lygą. Abi ekipos turėjo po 77 taškus, bet „Northampton Town“ turėjo kur kas geresnį įvarčių santykį (+20 prieš +15), todėl „Bristol Rovers“ reikėjo stebuklo.

Abiejų komandų rungtynės vyko tuo pačiu metu. „Northampton Town“ per 22 minutes įmušė 3 įvarčius į „Barrow“ vartus ir atrodė, kad visi formalumai tuo bus sutvarkyti. Visgi, per likusį laiką „Northampton Town“ puolimas užstrigo, o „Barrow“ dar sugebėjo sušvelninti deficitą iki 3:1. Tai reiškė, kad „Bristol Rovers“ reikėjo pergalės 7 įvarčių skirtumu.

Po pirmojo kėlinio „Bristol Rovers“ tik 2:0 pirmavo prieš beviltiškus autsaiderius „Scunthorpe United“. Likus žaisti 15 min. skirtumas buvo 4:0, tad jiems vis dar trūko 3 įvarčių. Visgi, tada prasidėjo stebuklo kūrimas. Per 9 min. atkarpą „Bristol Rovers“ sumušė 3 įvarčius ir sugebėjo laimėti reikiamu rezultatu – 7:0.

Tiek „Bristol Rovers“, tiek „Northampton Town“ surinko po 80 tšk. ir turėjo vienodą įvarčių santykį (po +22). Tuomet teko skaičiuoti per sezoną įmuštus įvarčius, o čia pranašesni buvo „Bristol Rovers“ (71 prieš 60) ir tokiu būdu pateko į aukštesnę lygą.

