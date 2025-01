Andrea Trinchieri pasakė, ko labai trūksta „Žalgiriui“: viskas prasideda nuo jaunimo ugdymo

Daugiau nei dešimties metų Eurolygos trenerio patirtį sukaupęs 56-erių italas į Kauną persikėlė praėjusio sezono viduryje, kai dėl prastėjančių ekipos rezultatų nutarta išsiskirti su Kaziu Maksvyčiu.

Nors dirbdamas su Eurolygos klubu A. Trinchieri patiria didelį krūvį, taip pat domisi Lietuvos krepšinio talentais ir neretai apsilanko „Žalgirio“ dublerių mačuose Nacionalinėje krepšinio lygoje „7bet-NKL“.

Teigė, jog „Žalgirio“ lietuviai stokoja pasitikėjimo

Viena pagrindinė laidos metu išsakyta Italijos krepšinio specialisto mintis ta, kad Lietuvos krepšiniui pastaruoju metu labai trūksta lyderių.

REKLAMA

REKLAMA

Į didžiąsias istorines šalies krepšinio pergales visada vedė lyderio savybėmis pasižymėję Arvydas Sabonis, Šarūnas Jasikevičius ar Linas Kleiza, tačiau pastaruoju metu tokių lyderių Lietuva stokoja, o šalies krepšinio rinktinė pastarąjį dešimtmetį pralaimi svarbiausias čempionatų rungtynes pačiose jų pabaigose, kai pritrūksta žaidėjų, galinčių imtis atsakomybės.

REKLAMA

Bent kelių tikro lyderio savybėmis pasižyminčių lietuvių A. Trinchieri norėtų turėti ir savo treniruojamoje ekipoje Kaune.

„Norėčiau turėti lietuvį žaidėją, turintį ryškią asmenybę, parodantį, kad aš galiu tai padaryti, esantį pagrindiniu aktoriumi. Bet buvimas pagrindiniu aktoriumi turi savo kainą, nes norint būti žvaigžde reikia susitvarkyti su klaidomis. Manau, kad Lietuvoje reikėtų šiek tiek pakeisti žaidėjų parengimo sistemą. Mes turime puikių vykdytojų, bet tavo darbe pavyzdžiui reikia kūrybiškumo, – kaip visada vaizdingai kalbėjo kauniečių strategas, lyginęs savo ir M. Katlerio darbo televizijoje specifiką. – Reikia nebijoti klysti, kad išmoktum kažką daryti. Negali vien tik vykdyti ir tenka pasakyti aš susimoviau. Pakelti ranką prieš 15 tūkstančių žiūrovų ir sakyti aš esu tas, kuris suklydau. Tačiau tos klaidos skatina mane augti ir tai yra dalykas, kurį bandau įgyvendinti, lengva nėra“.

REKLAMA

REKLAMA

Šį sezoną geriausiai iš lietuvių „Žalgiryje“ sekasi Deividui Sirvydžiui, kuris Eurolygoje per 16 žaidimo minučių pelno po 8,4 taško ir renka 7,3 naudingumo balus. Nuviliantį sezoną žaidžia Ignas Brazdeikis, per vidutiniškai 13 minučių renkantis po 6,5 taško ir 5,6 naudingumo balo. Progų pasireikšti beveik negauna ilgametis rinktinės įžaidėjas Lukas Lekavičius, kuris per 6 minutes pelno po 2,4 taško ir renka po -0,2 naudingumo balo.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Treneris pridėjo, kad visada stengiasi suteikti galimybę pasirodyti lietuviams žaidėjams ir skatina juos išlysti iš kiauto, tapti svarbiais „Žalgiriui“.

„Manau, kad labiausiai Lietuvos krepšinio augimą stabdė baimė suklysti. Tai ateina iš tų laikų, kai dominavo Rusija, Sovietų Sąjunga. Niekada negaliu atskirti trenerio darbo nuo šalies istorijos žinojimo. Daugybę metų jums neleido būti lietuviais, jums neleido mąstyti lietuviškai, mokyklose jūs privalėjote kalbėti rusiškai ir viskas ką darai turi pasekmes“, – kultūrinius Lietuvos ir Italijos skirtumus per istorinę prizmę akcentavo A. Trinchieri.

REKLAMA

Vertina lietuvių vieningumą

Jau daugiau nei metus laiko Lietuvoje gyvenantis ir dirbantis krepšinio specialistas čia turėjo adaptuotis ne tik prie skirtingo maisto ar oro, bet ir perprasti vietinių žmonių charakterį bei mentalitetą. Pasak italo, lietuviai yra labai rimti ir uždaroki žmonės, kuriuos reikia prisijaukinti iš lėto.

Visgi, jis pripažino, kad yra būdų kaip galima suminkštinti net ir kiečiausių lietuvių širdis, o tapę draugais jie gali ir gerokai nustebinti savo atvirumu.

REKLAMA

„Nevartočiau žodžio juokingas ir Lietuva viename sakinyje. Jūs labai rimti, ramūs iš veido, o kartais labai šalti. Bet aš manau, jei sugebi patekti į žmogaus pasitikėjimo ratą, prie gero gėrimo taurės gali pasiekti tokių aukštumų, kokių nepasieksi su niekuo kitu“, – teigė jis.

Kalbai pasisukus apie lietuvių tautos bruožus A. Katleris teigė manantis, kad kartais jai pritrūksta vienybės, tačiau šalis susivienija stebint šalies rinktinės pasirodymą.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Mes manome, kad esame susikaldę, nes žmonės remia skirtingas politines partijas, bet nebūtina mylėti valdžios, kad mylėtum savo valstybę. Aš manau, kad mes lietuviai vis dar esame vieningi, kai stebime nacionalinės rinktinės varžybas, tada visi myli Lietuvą“, – sakė žinomas Lietuvos humoristas ir laidų vedėjas.

A. Trinchieri pridėjo, kad lietuvių tautą laiko labai vieningą ir lygino su savo paties savitu charakteriu.

REKLAMA

„Šiais laikais politikai dažnai paprasčiausiai kalba dalykus, kuriuos visi nori girdėti ir aš to niekada nedarysiu. Žinokite vieną dalyką – jūs turite stiprybę, kurią nedaug kas turi – esate vieningi po savo vėliava. Tai dalykas, kuris jus išgelbės. Sakau ne dėl žiūrovų, nes taip galvoju“, – sakė „Žalgirio“ treneris.

Visus nustebinęs meniu

M. Katlerį nustebino Andrea Trinchieri „Paskutinei vakarienei“ sudarytas meniu.

REKLAMA

Anot jo, tokio meniu nebuvo sudaręs dar nė vienas svečias! O ir ne viską, ko pageidavo „Žalgirio“ treneris, pavyko rasti Lietuvoje. Laidoje paaiškėjo, kad kiekvienas patiekalas, kurį su M. Katleriu valgė A. Trinchieri, parinktas pagal specialius jo gyvenimo įvykius, atsiminimus.

O kai kurie netgi atskleidė didžiausias jo aistras. Beje, ir pats treneris neslėpė, kad lietuviai ir italai valgo tikrai skirtingai. Ką jau kalbėti apie tai, kad savo, kaip trenerio, darbą jis lygina su virtuvės šefo darbu! Vakarienės metu A. Trinchieri kalbėjo ne tik apie krepšinį.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Jis prabilo ir apie tai, kodėl žavisi mūsų šalimi, kokia buvo jo paties vaikystė, koks buvo jo tėvas. O su Mantu Katleriu jis įsitraukė ir į ne vieną linksmą žaidimą.

Pavyzdžiui, koks buvo A. Trinchieri atsakymas į klausimą apie tai, kas yra blogiau: spagečių laužymas ar kai varžovai per vieną ataką atkovoja tris kamuolius ir įmeta tritaškį? Pokalbis apėmė daug temų – nuo Andrea vaikystės, šeimos, iki karjeros posūkių bei hipotetinių, Manto jau itin pamėgtų, klausimų!

Visą interviu žiūrėkite vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.