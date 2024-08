Anapilin iškeliavo žinomas tenisininkas, vienas pirmųjų Rogerio Federerio trenerių

„Ilsėkis ramybėje, Tėti. Deja, vienas geriausių žmonių mus paliko per anksti... Jis buvo treneris, žaidėjas, draugas ir tėtis. Jis įkvėpė daugybę žmonių ir nuolat ištiesdavo pagalbos ranką tiek aikštėje, tiek už jos ribų. Mes niekada tavęs nepamiršime“, – rašė P. Lundgreno sūnus Lukas.

P. Lundgrenas 12 metų (1983-1995 m.) profesionaliai žaidė tenisą ir 1987 m. buvo pakilęs iki 25-os vietos pasauliniame reitinge. Per karjerą jis laimėjo 3 ATP vienetų turnyrus, o dvejetuose 1988 m. nukeliavo iki „Australian Open“ finalo.

Peter Lundgren, a former Swedish tennis star and one of the key figures in Roger Federer's rise as his early-career coach, has died at 59. Very sad to hear this. Peter was great company and gave so much to the game. I personally am very thankful for the help he gave me on my… pic.twitter.com/ldjx4DYjnp

