„Anadolu Efes“ pralaimėjo Stambulo derbį

Tai pirmasis „Anadolu Efes“ pralaimėjimas vietiniame fronte.
Pralaimėjusiems 18 taškų pridėjo Ercanas Osmani (7 atk. kam.), 12 – Brice‘as Dessertas (7 atk. kam.), 10 – P.J.Dozieris, 8 – Isaia Cordinier.
„Bešiktaš“ 25 taškus pelnė Jonah Matthewsas, 11 – Anthony Brownas, 10 – Ismaelis Kamagate (6 atk. kam.).
„Anadolu Efes“ kitą savaitę keliaus Pas Bolonijos „Virtus“, o po to priims Miuncheno „Bayern“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!