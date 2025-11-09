 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Anadolu Efes“ pralaimėjo Stambulo derbį

2025-11-09 21:45 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-09 21:45

Stambulo „Anadolu Efes“ (6/1) komanda Turkijos lygoje išvykoje 69:78 (22:17, 13:14, 20:18, 14:29) nusileido to paties miesto „Bešiktaš“ (7/0) ekipai.

E.Osmani pelnė 18 taškų

Tai pirmasis „Anadolu Efes" pralaimėjimas vietiniame fronte.

0

Tai pirmasis „Anadolu Efes“ pralaimėjimas vietiniame fronte.

Pralaimėjusiems 18 taškų pridėjo Ercanas Osmani (7 atk. kam.), 12 – Brice‘as Dessertas (7 atk. kam.), 10 – P.J.Dozieris, 8 – Isaia Cordinier.

„Bešiktaš“ 25 taškus pelnė Jonah Matthewsas, 11 – Anthony Brownas, 10 – Ismaelis Kamagate (6 atk. kam.).

„Anadolu Efes“ kitą savaitę keliaus Pas Bolonijos „Virtus“, o po to priims Miuncheno „Bayern“.

