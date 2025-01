„Anadolu Efes“ pralaimėjimų seriją nutraukė pažemindami svečius iš Milano

„Anadolu Efes“ gretose debiutavo PJ Dozieras. Puolėjas per 17 minučių pelnė 8 taškus, atkovojo 2 kamuolius, atliko 9 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, 2 sykius prasižengė ir surinko 17 naudingumo balų.

Aikštės šeimininkai anksti atsiplėšė ir jau pirmajame kėlinyje puikavosi dviženkliu skirtumu (7:21).

Laikui bėgant, svečių situacija tik prastėjo ir dar iki didžiosios pertraukos atstumas padidėjo iki 26 taškų (28:54).

Antroje susitikimo dalyje Milano krepšininkai išvadų nepadarė, o šių duobė tik gilėjo. Trečiajame kėlinyje komandas skyrė jau net 45 taškai (39:84).

