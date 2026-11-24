Vaikų grupėje varžėsi sportininkai iš Alytaus, Ukrainos, Varšuvos ir Katovicų. Geriausiai sekėsi mažiesiems baidarininkams iš Katovicų. Grupės varžybose sėkmingai žaidė Alytaus sporto centro baidarininkai. Jie laimėjo visas rungtynes. Finale Alytaus jaunieji baidarininkai susitiko su bendraamžiais iš Katovicų. Finalas buvo labai įtemptas ir tik po atkaklios kovos pergalę 5:7 iškovojo svečiai iš Lenkijos. Trečiąją vietą iškovojo Varšuvos jaunieji baidarininkai. Šiose varžybose Alytaus jaunieji sportininkai įgavo geros patirties. Alytaus SC komandoje žaidė Adrijus Baranauskas, Armandas ir Eilandas Sakalauskai, Rokas Supranavičius, Benas Malinauskas, Motiejus Vaičiulis ir Redas Stočkūnas, komandos treneriai Kęstutis Dambrauskas ir Ričardas Nekriošius.
Jaunių grupėje dalyvavo šešios komandos. Šioje grupėje pirmąją vietą iškovojo Kališo iš Lenkijos baidarininkai, antrąją vietą Alytaus SC ir treti baidarininkai iš Pragos Čekija. Alytaus baidarininkai gerai žaidė, iškovojo pergales prieš Katovicų, Lešno, Varšuvos ir Pragos komandas. Lemiamoje kovoje dėl pirmosios vietos alytiškiai 2:3 pralaimėjo bendraamžiams iš Kališo ir užėmė antrąją vietą. Alytaus komandoje žaidė Pijus ir Adrijus Baranauskai, Matas Šoliūnas, Augustas Voveris, Gabrielė Čepulytė, Gustas ir Rokas Supranavičiai. Komandos treneriai K. Dambrauskas ir R. Nekriošius.
Stipriausioje vyrų grupėje vyko atkaklios kovos. Turnyro nugalėtojais tapo KTW Kališo komanda, kurios gretose žaidė alytiškiai Nojus Serkovas ir Mindaugas Diksa. Kališo komanda finale nugalėjo Lenkijos jaunimo U-21 rinktinę. Bronzos medalius iškovojo Kaniovo BKT baidarininkai. Kaniovo komandoje žaidė alytiškis Karolis Latauskas.
Komandos nugalėtojos ir prizininkai apdovanoti taurėmis, žaidėjams įteikti medaliai ir asmeniniai prizai.
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