Albertas Veliamovičius apie pasitraukimo iš Dakaro priežastis: „Pirmu bėgiu kažkaip išsikapanojome“

Lietuvis startavo kartu su Saudo Arabijos lenktynininku Salehu Alsaifu. Šio tarptautinio ekipažo atsakomybės buvo aiškiai pasiskirsčiusios: S. Alsaifas sėdėjo už vairo, o A. Veliamovičius atliko šturmano pareigas.

Pirmosios ralio dienos komandai klostėsi gana sėkmingai. Dalyvaudami „Challenger“ motobagių įskaitoje, jie nuolat buvo arti greičiausiųjų dešimtuko. Tačiau sekmadienį motobagio gedimas sujaukė jų planus.

Kaip pranešė A. Veliamovičius, greičio ruože sugedo jų motobagio pavarų dėžė, todėl komanda buvo priversta ieškoti būdų kaip pasiekti artimiausią bivaką, kad nustatytų gedimo priežastis. Deja, nors pavyko išsiaiškinti, kas įvyko, ekipažas paskelbė, kad Dakaro lenktynių jie nebetęs.

„Turiu pranešti blogą žinią, kad mums Dakaras baigėsi. Mes toliau nebevažiuosime“, – liūdnai pranešė A. Veliamovičius.

Sprendimą pasitraukti iš varžybų priėmė S. Alsaifas. Pasak lietuvio, jo kolega nebematė prasmės tęsti lenktynes, nors techninės galimybės tam buvo.

„G-Rally turi kitą pavarų dėžę, jis gali ją nupirkti. Mes net galėtume rytoj startuoti. Tačiau jis nemato prasmės toliau važiuoti, rinkti patirties. Jam rūpi tik podiumas“, – aiškino A. Veliamovičius.

Lietuvis pridūrė, kad net G-Rally atstovai bandė įtikinti S. Alsaifą tęsti lenktynes, siūlydami nuolaidą remontui ir galimybę grįžti į trasą, tačiau šis liko nepalenkiamas.

Be to, A. Veliamovičius atskleidė ir tikrąsias gedimo priežastis:

„Atsijungė viena šlanga, per kurią išbėgo visas pavarų dėžės tepalas. Mes dar kažkiek pavažiavome be tepalo – gal 10 ar 20 kilometrų. Dėl to pavarų dėžė praktiškai visiškai suiro“, – pasakojo lietuvis.

