Aiškūs galimi Lietuvos krepšinio rinktinės rungtynių laikai Paryžiaus olimpinėse žaidynėse

Priminsime, kad Lietuvos rinktinė vietos olimpinėse žaidynėse dar neturi, o bilietą į ten bandys iškovoti Puerto Rike vyksiančiame atrankos turnyre liepos 2–7 dienomis.

Bet jei lietuviams pavyktu patekti į Paryžiuje vyksiančias žaidynes, pirmąsias rungtynes Kazio Maksvyčio auklėtiniai liepos 28-ąją dieną 12 val. žaistų su Pietų Sudanu.

Tada liepos 31-ąją dieną 18.15 val. numatytas mačas su Serbija, o su JAV rungtynės vyktu 18.15 val. rungpjūčio 3-ąją dieną.

Turnyro ketvirtfinaliai numatomi rugpjūčio 6-ąją, pusfinaliai – rugpjūčio 8-ąją, o kova dėl medalių – rugpjūčio 11-ąją dieną.

🚨 #Paris2024 Schedule alert 🚨



Check out the full schedule here 👇