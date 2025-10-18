Aiški M.Lessorto sugrįžimo data

Po pergalės Stambule prieš vietos „Anadolu Efes“ PAO vyr. treneris Erginas Atamanas atskleidė, kad prancūzas į aikštę turėtų grįžti po trijų savaičių.
Po sugrįžimo į aikštę praėjusio sezono Eurolygos finalo ketverte prancūzui atsinaujino pėdos trauma.
30-metis 206 cm ūgio vidurio puolėjas pernai Eurolygoje per 25 minutes turėjo 13 taškų, 6,6 atkovoto kamuolio, 1,6 rezultatyvaus perdavimo ir 20 naudingumo balų statistiką.
