TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Aiški M.Lessorto sugrįžimo data

2025-10-18 09:55 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-18 09:55

Atėnų „Panathinaikos“ laukia savo pagrindinio centro, Mathiaso Lessorto, sugrįžimo ant parketo.

Artėja M.Lessorto sugrįžimas (Scanpix nuotr.)

Atėnų „Panathinaikos“ laukia savo pagrindinio centro, Mathiaso Lessorto, sugrįžimo ant parketo.

Po pergalės Stambule prieš vietos „Anadolu Efes“ PAO vyr. treneris Erginas Atamanas atskleidė, kad prancūzas į aikštę turėtų grįžti po trijų savaičių.

Po sugrįžimo į aikštę praėjusio sezono Eurolygos finalo ketverte prancūzui atsinaujino pėdos trauma.

30-metis 206 cm ūgio vidurio puolėjas pernai Eurolygoje per 25 minutes turėjo 13 taškų, 6,6 atkovoto kamuolio, 1,6 rezultatyvaus perdavimo ir 20 naudingumo balų statistiką.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

