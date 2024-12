Aiškėja, kiek laiko nežais kraupią traumą patyręs Mathiasas Lessortas

Incidentas įvyko, kai trečiajame kėlinyje liko 8:58 minutės, o „Panathinaikos“ pirmavo rezultatu 56:35.

M.Lessortas perimdamas kamuolį paslydo ant parketo ir nesėkmingai nusileido, o tada visas svoris teko ant kairės kojos. Šis nusileidimas nulėmė nenatūralų kairės čiurnos pasisukimą.

M.Lessortas buvo nugabentas į ligoninę, kur jį aplankė Erginas Atamanas, Juancho Hernangomezas ir visa „Panathinaikos“ komanda.

Kaip ir buvo spėjama, o vėliau ir oficialiai patvirtinta – M.Lessortas patyrė šeivikaulio lūžį. Penktadienio rytą M.Lessortui bus atlikta operacija. Pirminiais vertinimais, reabilitacija užtruks nuo 3 iki 4 mėnesių.

Skelbiama, kad „Panathinaikos“ pradės ieškoti žaidėjo, kuris galėtų užpildyti atsivėrusią spragą.

What doesn’t kill you makes you stronger! Thanks for all the messages and prayers love you all ! I’ll be back stronger then ever 🙏🏿