Aidint švilpimams ir skanduotėms „Partizan“ išvargo pergalę

Rungtynės tarp „Partizan“ ir Miuncheno „Bayern“ komandų prasidėjo nuo garsių švilpimų šeimininkams, plakatų ir skanduočių Željko Obradovičiui bei kai kurių sirgalių ašarų.
Tai buvo pirmos rungtynės, kurias „Partizan“ žaidė be legendinio trenerio, jį pakeitė Mirko Ocokoljičius.
„Partizan“ (5/9) namie 92:85 (16:22, 20:21, 28:15, 28:27) palaužė Miuncheno „Bayern“ (5/9) klubą ir nutraukė trijų nesėkmių seriją Eurolygoje.
Aidint sirgalių švilpimui „Partizan“ pradžia nebuvo sėkminga (7:14), tiesa, iki pirmo kėlinio pabaigos pavyko priartėti – 16:18. Skirtumas tirpo iki vienaženklio po Tyrique‘o Joneso metimo (29:30), o Nickas Calathesas rezultatą persvėrė – 31:30. Tiesa, greitai iniciatyvą „Bayern“ susigrąžino – 43:36.
Po pertraukos vyko lygi kova. Šeimininkai spurtu sugebėjo vėl įgyti persvarą (61:55), bet tai įvyko tik pačioje trečio kėlinio pabaigoje. Per lemiamas minutes „Partizan“ vis tvirčiau žengė pergalės link (76:62), tiesa, kitų planų turėjo Vladimiras Lučičius ir Spenceris Dinwiddie. Po pastarojo metimų „Bayern“ atsiliko jau tik 77:79.
Great pass and a big finish! 😤@dwizjr ➡️ @TyriqueJones_ #MotorolaMagicMoment @Moto | @PartizanBC pic.twitter.com/h7sWhHeYNiREKLAMAREKLAMA— EuroLeague (@EuroLeague) December 4, 2025
Liko pusketvirtos minutės, T.Jonesas ir Duane‘as Washingtonas rinko svarbius taškus Belgrado ekipai, kuri pergalės nepaleido iš rankų.
Kai kurie „Partizan“ valdybos nariai, kaip pranešama, protestuodami į mačą neatvyko, o vienas verslininkas atvykęs vilkėjo Ž.Obradovičiaus atvaizdo marškinėlius.
Ant varžovo kojos mynęs Aleksejus Pokuševskis dėl čiurnos traumos aikštę paliko dar pirmame kėlinyje.
Rungtynėms teisėjavo ir Artūras Šukys.
„Partizan“: Duane‘as Washingtonas 22 (18 min., 5/6 trit., 31 n.b.), Tyrique‘as Jonesas 21 (10 atk. kam.), Isaacas Bonga 10, Nickas Calathesas 9.
„Bayern“: Spenceris Dinwiddie 25, Vladimiras Lučičius 17, Xavieras Rathanas-Mayesas 11, Johannesas Voigtmannas 10 (18 atk. kam., 7 rez. perd.).
BIG putback slam by Tyrique Jones! 😤#MotorolaMagicMoment @Moto | @PartizanBC pic.twitter.com/7B3PSo2BZw— EuroLeague (@EuroLeague) December 4, 2025
