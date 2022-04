Agresijos protrūkis jaunių teniso turnyre: po mačo padavęs ranką iškart smogė varžovui į veidą

15-metis Michaelis Kouame iš Prancūzijos pralaimėjo ganiečiui Raphaeliui Nii Ankrahui 2:6, 7:6, 6:7. Bet po patirtos nesėkmės prancūzas pyktį išliejo smogdamas varžovui.

Pranešama, kad netrukus į incidentą įsikišo ir abiejų tenisininkų atstovai, kurie taip pat situaciją aiškinosi kumščiais. Juos išskirti teko policijos pareigūnams.

Kol kas neaišku, kas iššaukė tokį M.Kouame pykčio priepuolį.

Number 1 seeded player Michael Kouame from France 🇫🇷 slaps Raphael Nii Ankrah 🇬🇭 after losing in the ongoing TGF ITF jnrs world tour at the Accra sports stadium pic.twitter.com/pj4WjfifXZ