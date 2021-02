Absurdiška situacija „Premier“ lygoje: teisėjas atšaukė, įskaitė ir dar kartą atšaukė įvartį

Teisėjas Lee Masonas skyrė baudos smūgį į „West Brom“ vartus. Lewisas Dunkas po teisėjo švilpuko užklupo varžovų vartininką nepasiruošusį ir įmušė įvartį, tačiau neturėjo kada džiaugtis, nes L.Masonas čia pat savo gestu parodė, kad neįskaito įvarčio.

„Brighton“ žaidėjai tada apsupo teisėją, kuris pakeitė nuomonę ir įskaitė įvartį. Visgi, galiausiai teisėjas nusprendė pasitelkti į pagalbą VAR peržiūrą, po kurios įvartis vėl buvo neįskaitytas.

„The Athletic“ teigimu, VAR įvarčio neįskaitė, nes po švilpuko, leidusio atlikti smūgį, sekė antras teisėjo švilpukas, nuaidėjęs dar prieš kamuoliui kertant vartų liniją.

Spėjama, kad teisėjas antrą kartą sušvilpė, nes pastebėjo, kad varžovų vartininkas dar nebuvo baigęs rikiuoti „sienelės“ ir nebuvo pasiruošęs atremti L.Dunko smūgio. Tiesa, tokie pasiteisinimai „Brighton“ futbolininkų neįtikino.

Brighton put the ball into the net with a quick free kick.



Referee Lee Mason rules it out.



Referee Lee Mason awards the goal.



Referee Lee Mason rules it out after checking VAR.



The weirdest few minutes of Premier League football...ever? pic.twitter.com/ojd7vpAZm9