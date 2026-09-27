Absoliučiai kovai nesiruošęs Mineiro siūlo UTMA pašalinti Buinicką: „Nekvieskite daugiau tokių žmonių į šią organizaciją, tai kenkia reputacijai“

Šiame turnyre įvyko ir svorio kategorijos iki 81 kg aštuntuko ketvirtfinalio kovos, kuriose pergales iškovojo Tomas Banskis, Isa Gočmenas, Rodrigo Mineiro ir Deividas Jemeljanovas, tęsiantys kovą dėl UTMA čempiono diržo ir 50 tūkst. eurų čekio.
Pusfinalyje T. Banskis susikau su I. Gočemenu, o R. Mineiro – su D. Jemeljanovu.
Kaip po turnyro vykusioje spaudos konferencijoje kalbėjo iš „King of Kings“ organizacijoje vykusių kovų geriau žinomas R. Mineiro, jis šiai kovai absoliučiai nesiruošė bei taip pat išjuokė savo varžovą Oskarą Buinicką, kurį siūlė atleisti iš organizacijos.
Pats R. Mineiro, „tapology.com“ duomenimis, iki šios dvikovos su O. Buinicku buvo pralaimėjęs 7 kovas paeiliui, o apskritai tai buvo 15 pralaimėjimas per 17 paskutinių dvikovų.
– Kaip vertinate savo pasirodymą?
– Esu labai laimingas. Ši galimybė man yra geriausias dalykas, nutikęs per visą mano kovotojo karjerą. Tai lyg išsipildžiusi svajonė. Dabar aplink mane yra geri žmonės, o šiai kovai aš net nesitreniravau. Tiesiog du kartus prabėgau po tris kilometrus ir atėjau kovoti. Bet tas vyrukas vakar per svėrimus mane pastūmė, pasitempiau kulkšnį ir miegojau jausdamas didžiulį skausmą. Paprastai galiu pasirodyti daug geriau. Jis apsimetinėjo, kad nori būti draugu, trynėsi aplinkui, bet kai esi netikras žmogus, anksčiau ar vėliau kaukė nukrenta. Aš stengiuosi būti malonus visiems. Mano kitas varžovas yra labai kuklus ir stiprus. Aš jį labai gerbiu ir šį kartą jam ruošdamasis tikrai treniruosiuosi. Tiksliai žinau, koks jis yra, nes aš esu toks pats. Jo dešinės kojos spyris yra aštrus, kaip ir mano. Jis mėgsta spirti dešine koja į kojas, į korpusą, į galvą. Jis smūgiuoja rankomis, kad paruoštų dešinės kojos spyrį, ir aš darau tą patį. Pažiūrėsime, kieno dešinės kojos spyris po keturių savaičių bus geresnis. Aš nebijau, esu kovotojas. Kaip visada, surengsiu šou. Jaučiu jam didžiulę pagarbą, nes jis yra tikras kovotojas. Jis nėra klounas, kaip tas, su kuriuo kovojau šiandien. Esu geras žmogus, bet jei mane sunervinsi, aš tikrai norėsiu tave nužudyti, rimtai. Tiesiogine to žodžio prasme norėsiu atimti tau gyvybę, nušauti į veidą. Būtent taip tas vyrukas privertė mane jaustis šiandien. Norėjau atimti jam gyvybę, bet negalėjau, nes kitaip atsidurčiau kalėjime, tačiau viduje būtent taip jaučiausi. Visgi, kitam savo varžovui jaučiu visišką pagarbą. Esu sportininkas. Bet kaip ir sakiau: nekalbėkite apie mano motiną, nestumdykite ir nelieskite manęs. Tai vieninteliai dalykai, kurių prašau. Šito vyruko dvidešimt kartų prašiau: nekalbėk apie mano motiną, neliesk manęs. O jis tai padarė. Tą akimirką, kai jis mane pastūmė, pasitempiau kulkšnį ir šiandien kovojau su viena koja. Š*das, bet aš laimėjau. Esu laimingas būdamas čia. Ačiū, UTMA. Tai neįtikėtina organizacija. Kitą kartą aš tikrai treniruosiuosi. Maždaug po dešimties dienų grįšiu į Kauną pas „Fightersland“ ir Igną. Jie paruoš mane kovai. Mano varžovui geriau būti pasiruošusiam, nes kai aš esu pasiruošęs, žinau, kad esu labai pavojingas. Nieko asmeniško, tai tik kova.
– Daug kalbėjote apie tai, koks Oskaras yra kaip žmogus, bet koks jis yra kaip kovotojas?
– Broli, paklausyk, ar gali paklausti ko nors geresnio? Nebenoriu kalbėti apie šį vyruką. Tai jau praeitis. Nenoriu girdėti jo vardo. Kaip kovotojas, jis yra š*das. Žiūrėkite, aš net nesitreniruoju. Nori kai ką sužinoti? Du kartus pabėgiojau laiptais ir nesitreniravau. Kovoje net negalėjau normaliai smūgiuoti, nes tiesiog neišėjo. Mano treneris šaukė smūgiuoti, o aš atsakiau: „Kaip?“ Mano rankos tiesiog nekilo. Aš nesitreniruoju ir vis tiek laimiu. O dabar matau jį visiems pasakojantį, kad jis laimėjo kovą. Velniop jį. Jis idiotas. Jam ne vieta šioje organizacijoje, nes jūs išleidžiate daug pinigų ir elgiatės su savo kovotojais taip, kaip jie to nusipelno. Štai vyrukas, su kuriuo kovosiu toliau, yra geras kikboksininkas. Tai bus kikbokso kova. Jis nuostabus kikboksininkas, o tas, su kuriuo kovojau šiandien, yra tiesiog klounas. Duodi jam mikrofoną ir jis kalba. Tai tiek. Galbūt UTMA tai patinka, bet sportui tokie vyrukai neduoda naudos. Aš kalbu rimtai. Kikbokse esu 25 metus. Žinau, kas yra kikboksas. Gyvenu Nyderlanduose. Toks vyrukas tik sukuria įspūdį: „Pažiūrėkite, aš nesitreniruoju ir laimiu, jis negalėjo su manimi nieko padaryti.“ Prieš savaitę buvau bare ir gėriau alų. Toks jau esu. Aš kaip futbolininkas Romario. Tiesiog pasidarau šiek tiek kardio treniruočių ir einu kovoti. Bet šiai kovai aš treniruosiuosi. Ei, Deividai, aš noriu treniruotis mūsų kovai. Myliu tave, broli. Viskas pagrįsta tik pagarba. Esi labai geras vyrukas ir noriu, kad po kovos liktume draugais. Dabar tu esi mano draugas, noriu, kad juo liktum ir po kovos. Supranti, broli? Tai tik verslas. Arba tu man išspardysi užpakalį, arba aš tau. Tai tiek. Aš džiaugsiuosi už tave, jei laimėsi. Supranti? Tai kova, o ne duoti kažkam mikrofoną ir rėkauti, kad sudaužysi veidą. Nereikia. Prašau, vyručiai, nekvieskite daugiau tokių žmonių į šią organizaciją. Jūs dirbate taip gerai, nedarykite to. Tai kenkia reputacijai.
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