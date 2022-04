A lygos turo apžvalga: pirmasis ratas finišavo rekordu ir išsigelbėjimu

Palyginimas. Vilniaus „Riteriai“ po beveik trejų metų pertraukos ir 11 nelaimėtų tarpusavio mačų Lietuvos čempionate 1:0 įveikė „Kauno Žalgirį“ ir su 17 taškų užtikrintai jaučiasi pirmame ketverte.

„Riterių“ vyr. treneris Glennas Stahlis išleido po keitimo Dmytro Bilonogą, kuris vėl pelnė pergalingą įvartį bei palygino jį su panašiame amplua išsiskyrusiu legendiniu norvegu Ole Gunnaru Solskjaeru.

Trauma. „Kauno Žalgiris“ pirmame rate iškovojo vos 9 taškus ir šiuo metu rikiuojasi septintas. Laikinosios sostinės komanda laimėjo vos du kartus ir buvo kamuojama traumų, taip ir nesubūrusi aikštėje kažko panašaus į optimalią sudėtį.

Šį pirmadienį pranešta labai niūri naujiena – dėl nuplyšusių kryžminių kelio raiščių japonas Yuma Suwa šiame sezone jau nebežais.

Puolimas. „Panevėžys“ pirmąjį ratą baigė pergalingai – namuose 2:0 įveikta Gargždų „Banga“ ir su 23 taškais dar labiau atitolta nuo artimiausių persekiotiojų. Jau dabar galima sakyti, kad panevėžiečių išstūmimas iš pirmojo ketverto yra sunkiai tikėtinas.

Per pastaruosius tris mačus „Panevėžys“ įmušė devynis įvarčius, o per devynis susitikimus Rafaelis Broetto iš savo ginamų vartų tinklo kamuolį turėjo traukti vos kartą.

Jaunimas. Praretėjusi sudėtis privertė „Bangos“ vairininką Davidą Afonso imtis nestandartinių sprendimų. Rungtynėse Panevėžyje pasirodė Povilas Kasperavičius, kuris debiuto metu buvo 14 metų 4 mėnesių ir 29 dienų amžiaus – tai jauniausias žaidėjas „Optibet A lygoje“ nuo 1990 metų.

Taip pat aikštėje pasirodė 15-metis Erikas Smulkys, kuris 16-ojo gimtadienio sulauks birželio 27-ąją.

Rezultatas. FA „Šiauliai“ pirmą ratą baigė aukštoje 5-oje vietoje su 11 taškų. Per devynis mačus čempionato debiutantai įmušė 4 įvarčius ir tiek pat praleido, net penkis kartus sužaisdami lygiosiomis 0:0.

Mindaugo Čepo kariauna įvarčių praleido tik per du mačus, tačiau tik per tiek pat dvikovų ir pasižymėjo.

Namai. Telšių „Džiugas“ su Šiaulių ekipa išsiskyrė be įvarčių ir pirmame rate nepateisina sau gana įprastos tendencijos. Per pirmus devynis mačus džiugiečiai vienintelę savo pergalę pasiekė svečiuose nugalėjo „Jonavą“. Savo sirgalių akivaizdoje telšiškiai du sykius sužaidė lygiosiomis.

Išsigelbėjo. Be Yukiyoshi Karashimos praėjusį savaitgalį žaidusi Kauno rajono „Hegelmann“ komanda aikštės viduryje buvo gerokai blankesnė, tačiau sugebėjo likviduoti dviejų įvarčių deficitą ir sužaisti 2:2 su Vilniaus „Žalgiriu“.

Per pridėtą laiką įvartį pelnęs Hugo Figueredo neleido žalgiriečiams ir trečiuoju bandymu nugalėti mėlynai baltų, kurie čempionus turnyro lentelėje lenkia tašku.

Priminė. Po daugiau nei mėnesio pertraukos „Optibet A lygoje“ pasirodęs kroatas Josipas Tadičius savo sugrįžimą įprasmino pirmuoju įvarčiu šiame sezone. 34-erių puolėjas pasižymėjo šeštame Lietuvos čempionato sezone iš eilės.

Iš viso su Marijampolės „Sūduvos“ ir „Žalgirio“ marškinėliais J. Tadičius yra įmušęs 44 įvarčius.

Pastangos. „Sūduvą“ papildžiusio naujoko Saido Hamuličiaus pastangos pagaliau buvo vainikuotos debiutiniu įvarčiu – jo ir Kule Mbombo tikslūs smūgiai padėjo 2:0 įveikti „Jonavą“.

Sūduviečiai pakilo į 6-ąją vietą, tačiau nuo 3–4 vietas užimančių ekipų atsilieka 7 taškais. Rimčiausios vicečempionų problemos yra atakuojant – mažiau įvarčių tik Šiaulių ir Jonavos ekipos.

Statistika. „Jonava“ per pastaruosius du mačus nuteikia kur kas pozityviau – prie to prisidėjo pokyčių gynybos ir vartininkų grandyse. Martynas Matuzas per 7 mačus praleido net 27 įvarčius, savo ruožtu, Orestas Kostykas per dvejas pastarąsias rungtynes tik 3 kartus turėjo traukti kamuolį iš ginamų vartų tinklų.