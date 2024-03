A lygos turo anonsas: naujasis sezonas startuoja Marijampolėje

Marijampolės „Sūduva“ – FA „Šiauliai“

Kovo 1 dieną, 19 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos maniežas.

Kaip ir praėjusiais metais, taip ir šiemet šiauliečiai pradės naująjį pirmenybių sezoną.

Marijampoliečiai su vyr. treneriu Dovydu Lastausku gana pakilios nuotaikos žengia į pirmąsias rungtynes – paskutinėje kontrolinėje akistatoje buvo nesunkiai įveiktas Latvijos „Jelgava“ klubas. Tarpsezoniu sūduviečiai daug eksperimentavo su sudėtimi, tad nuspėti žaidybinį planą artėjančiam mačui yra sudėtinga. Žvelgiant į ankstesnius sezonus, „Sūduva“ su varžovais iš Saulės miesto gana sėkmingai žaidžia namuose, visgi, ne jiems turėtų būti klijuojama favoritų etiketė. Dėl traumos komandai negalės padėti latvis Klavas Kramenas.

Būtent Marijampolėje rungtyniaudamas prieš „Panevėžį“ kontrolinio mačo metu traumą patyrė vidurio gynėjas Vytas Gašpuitis. Tiesa, jam pamaina buvo rasta operatyviai – į Šiaulius atvyko Lietuvos jaunimo rinktinės atstovas Kristupas Keršys. Saulės miesto atstovai taip pat pergale prieš latvius baigė pasiruošimo sezonui ciklą ir savo gretose turi daug ginklų, kuriais gali nustebinti „Sūduvą“. „TOPsport A lygoje“ yra pasiruošęs debiutuoti Davis Ikauniekas, aštrių epizodų galima laukti iš Eligijaus Jankausko, Donato Kazlausko, Naurio Petkevičiaus ar Augustino Klimavičiaus.

REKLAMA

REKLAMA

Telšių „Džiugas“ – „Panevėžys“

Kovo 2 dieną, 13 val. Telšiai, „Ateities“ progimnazijos stadionas.

Džiugiečiai antrus metus iš eilės 1-ajame ture sieks nustebinti čempionų komandą.

„Džiugas“ tarpsezoniu atrodė gana mįslingai, bet to ir buvo galima tikėtis, kadangi prie komandos vairo stojo šiose pareigose debiutuojantis telšiškis Andrius Lipskis. Be to, ekipa yra ryškiai atsinaujinusi – liko tik vienintelis legionierius Sergijus Kulynyčius, o kiti atvykę užsieniečiai, išskyrus Kauno rajono „Hegelmann“ klube žaidusį Leifą Estevezą, yra menkai žinomi. Per sezonus Lietuvos čempionate žemaičiai nė karto nenugalėjo „Panevėžio“, tą pasiekti bus labai sudėtinga ir artimiausiose rungtynėse.

REKLAMA

Panevėžiečiai praėjusią savaitę iškovojo pirmąjį sezono titulą, vėl demonstruodami solidžią gynybą. Praėjusių metų starte ryškus buvo Nikaragvos rinktinės puolėjas Ariagneris Smithas, tiesa, jis dėl patirtos traumos dar kurį laiką komandai nepadės. Realu, kad bus taupomas ir saugas Lucas de Vega, savo ruožtu, slovakas Robertas Mazanas gali debiutuoti – pasižiūrėsime, ar vyr. treneris Gino Lettieri atliks pokyčių starto sudėtyje. „Panevėžys“ turi gana dėkingą tvarkaraštį kovo mėnesį bei sieks tuo maksimaliai pasinaudoti.

Gargždų „Banga“ – „Kauno Žalgiris“

Kovo 2 dieną, 15 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas.

REKLAMA

REKLAMA

Nedaug tarpsezoniu pasikeitusi „Banga“ namuose priims ambicijų neslepiančius kauniečius.

Kontrolinių rungtynių ciklas Gargždų komandai pasitaikė kaip reta banguotas – triuškinamus pralaimėjimus keitė netikėtos pergalės. Įdomu tai, kad 1-ajame ture iš karto susigrums tos ekipos, kurios vienintelės treniruočių stovyklas surengė užsienyje. „Banga“ po praėjusio sezono pasikeitė gana nedaug, liko ir veteranas Robertas Vėževičius, kuris puolėjo pozicijoje gali pradėti rungtynes starto sudėtyje. Būtent žaidimas atakuojant debiutiniame ture ir išliks gana nemenka mįsle sirgaliams, kadangi gynybos linija pasikeitė gana nedaug. Prieš pirmojo penketo atstovus gargždiškiai praėjusiais metais žaidė nesėkmingai, pamatysime kaip bus šiemet.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nors „Banga“ strigdavo prieš nemažą dalį stipriausių „TOPsport A lygos“ komandų, pastaraisiais metais su „Kauno Žalgiriu“ rungtyniauti sekasi gana neblogai. Tiek namuose, tiek išvykose pasitaikydavo pergalių bei lygiųjų. Apie karjeros pabaigą pranešus Nerijui Valskiui, kauniečiai neužtruko su papildymu – juo tapo praėjusiais metais čempionate spindėjęs Filipas Dangubičius. Vis dėlto kroatas artimiausiame mače „Kauno Žalgirio“ dar nepadės. Vis dėlto ir be jo vyr. treneris Glennas Stahlis bei švedo kariauna yra nusiteikusi pergalei.

Alytaus „Dainava“ – Vilniaus „Žalgiris“

Kovo 3 dieną, 13 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos maniežas.

REKLAMA

Tai jau ne pirmas kartas, kai žalgiriečiai sezoną su oponentais iš Alytaus.

„Dainava“ irgi pasižymėjo gana ramiu tarpsezoniu, tačiau po ketvirtadienį surengtos spaudos konferencijos buvo atsakyti keli klausimai. Faktas tas, kad strategas Sergejus Kuznecovas, palyginus su praėjusiais metais, turės daugiau patyrusių futbolininkų, ko stygių ne sykį akcentavo 2023-iaisiais. Abi šios komandos sužaidė kontrolines rungtynes – tada triuškinamą pergalę iškovojo „Žalgiris“, bet sekmadienį galime tikėtis kitokio vaizdo. Jei bus pasiruošęs Aaronas Olugbogi, ties juo žalgiriečiai turės sutelkti didelį dėmesį.

Vicečempionai pastarosiomis dienomis pristato vieną naujoką po kito, bet realesnis scenarijus yra tas, jog bent pirmose rungtynėse daugiau žais tie futbolininkai, kurie ilgiau ruošėsi sezonui kartu. Išvykus pagrindiniam vartininku ir vienam lyderių Edvinui Gertmonui, lietuvio užims Dušanas Markovičius arba Arpadas Tordai – abiem tai būtų debiutas Lietuvos čempionate. „Žalgirio“ gretose šiuo metu nėra itin daug lietuvių, tad šanso gali sulaukti Martynas Šetkus arba du jauni puolėjai – Romualdas Jansonas bei Meinardas Mikulėnas.

REKLAMA

Kauno rajono „Hegelmann“ – Vilniaus rajono „TransINVEST“

Kovo 3 dieną, 18.30 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos maniežas.

Tiesioginę transliaciją iš Marijampolės bus galima stebėti TV6 kanalu.

„Hegelmann“ ekipa taip pat buvo tarp tų, kuri pasirengimą sezonui užbaigė pergale prieš Latvijos klubą. Vyr. treneris Andrius Skerla liko patenkintas futbolininkų žaidimu ir tuo, kad žaidžiama rezultatyviai. Esminis klausimas – kas pakeis į „Kauno Žalgirį“ persikėlusį Filipą Dangubičių? Opcijų atakoje mėlynai balti turi daug: šiemet geriau pasiruošęs brazilas Michaelas Thuique, kontrolinėse rungtynėse pirmais smuikais griežė du naujokai – Matas Vareika bei Artemas Ščedras.

Kita vertus, čempionato debiutantų gynybos grandis „TOPsport LFF Supertaurėje“ pademonstravo, kad yra nepėsčia. Praėjusį sekmadienį priverstinių keitimų sulaukė Ričardas Šveikauskas ir Artūras Žulpa, tačiau į kovą mesti futbolininkai – Aleksandras Levšinas bei Erlandas Juška – taip pat žaidė sėkmingai. „TransINVEST“ komandos trenerių štabas praėjusį sekmadienį nustebino į starto sudėtį neįtraukęs praėjusio sezono lyderio Henrique Devenso. Galbūt brazilą pamatysime nuo pirmųjų minučių – H. Devensas turės daug motyvacijos reabilituotis dėl nerealizuoto baudinio.