A lygos anonsas: Širmelio sugrįžimas į Marijampolę ir intriguojantis mūšis Telšiuose

Alytaus DFK „Dainava“ – FA „Šiauliai“. Birželio 18 dieną, 19 val. Alytus, Alytaus miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1.

Dainaviečiai sieks revanšo už pirmame rate patirtą apmaudžią nesėkmę.

Alytaus klubas sirgalius pelnomais įvarčiais lepina retai ir yra antras nerezultatyviausias čempionate. Tiesa, viską atperka geriausia gynyba – dainaviečiai praleido vos 14 įvarčių ir su 20 taškų rikiuojasi šešti. Būsimas varžovas – nepalankus, prieš Saulės miesto komandą „TOPsport A lygoje“ per penkis bandymus nebuvo nugalėta. Maža to, baudiniu pelnytas buvo vos vienas įvartis. Nerezultatyvios kovos greičiausiai galime tikėtis ir šį antradienį, į namų stadioną sugrįžusi „Dainava“ rungtyniauja labai klampiai.

Šiauliečiai žaidžia vieną prasčiausių atkarpų per tris sezonus Lietuvos čempionate. Mindaugo Čepo kariauna nugalėjo vos sykį per pastarąsias šešerias rungtynes, o gerai anksčiau funkcionavusi gynyba su 22 praleistais įvarčiais tapo antra prasčiausia „TOPsport A lygoje“. Be traumuotų žaidėjų komandai negalės padėti diskvalifikuotas Egidijus Vaitkūnas, taip pat techninėje zonoje nebus M. Čepo – strategas užsidirbo raudoną kortelę, jį pavaduos asistentas Marius Gurskis. FA „Šiauliai“ pergalė Alytuje leistų turnyro lentelėje aplenkti „Dainavą“.

Vilniaus rajono „TransINVEST“ – „Panevėžys“. Birželio 19 dieną, 18 val. Širvintos, Širvintų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1.

Trečiadienį Širvintose susigrums dvi apatinės pirmenybių komandos.

Kol dar neatsidarė perėjimų langas, čempionato debiutantai verčiasi ta pačia sudėtimi ir su 13 taškų žengia paskutiniai. Pastarosiose rungtynėse „TransINVEST“ futbolininkams pristigo sėkmės – nerealizuotas baudinys neleido pakovoti dėl svarbių taškų Gargžduose. Vis dėlto pagrindinės Aurimo Tamaliūno kariaunos problemos yra gynyboje – komanda praleidusi 28 įvarčius bei tik du kartus išsaugojo vartus „sausus“. Namuose surinkti vos 3 taškai ir šią statistiką pagerinti trečiadienį bus sudėtinga.

„Panevėžys“ po rinktinių pertraukos sužaidė du skirtingus kėlinius prieš Vilniaus „Žalgirį“, tačiau patyrė pelnytą pralaimėjimą. Stijno Vreveno treniruojamos komandos prieš kovą tarptautiniame fronte laukia gana palankus tvarkaraštis, tad jeigu žaidimo kokybė liks panaši, galima tikėtis ilgai laukto proveržio. Neatsidarius perėjimų langui, dar vieno šanso turėtų sulaukti 20-metis Danielis Bukelis, mače su „Žalgiriu“ palikęs gerą įspūdį. Dėl traumų panevėžiečiams vis dar negali padėti Kwadwo Asamoah bei Ariagneris Smithas.

Telšių „Džiugas“ – Vilniaus „Žalgiris“. Birželio 19 dieną, 19.30 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:3.

Telšiškiai namuose degs noru įkąsti čempionato lyderiui.

„Džiugo“ padėtis turnyro lentelėje kiek prastėja – per pastaruosius keturis mačus surinkti vos 2 taškai. Tiesa, kai kurie varžovai taip pat nespindi, tad Žemaitijos klubas ir toliau rikiuojasi trečias. Po rinktinių pertraukos į rikiuotę sugrįžo Bacary Sane, Dejanas Trajkovskis bei Mantas Pikčiūnas, tiesa, prie negalėsiančių žaisti futbolininkų prisidėjo diskvalifikuotas duetas – Joaquimas Domingosas ir rezultatyviausias komandos žaidėjas Nino Noordanusas. Vis dėlto kartas nuo karto „Džiugas“ savo sirgalių akivaizdoje priverčia žalgiriečius prarasti taškus.

Vilniečiai po anksčiau pasiektų trejų lygiųjų iš eilės atsakė keturiais laimėjimais, kurių dalis buvo iškovota prieš stipriausias praėjusio sezono ekipas. Nepaisant geros Kauno rajono „Heglemann“ klubo atkarpos, Vilniaus komanda turi 40 taškų bei savo artimiausius konkurentus lenkia 8 taškais. Vladimiro Čeburino kariauna gali dar labiau padidinti pranašumą ir tam strategas iš Kazachstano turės beveik optimalią sudėtį. Į rikiuotę po daugiau negu mėnesio pertraukos sugrįžo Ovidijus Verbickas, žaisti vis dar negali Benas Traore bei Nikola Petkovičius.

Marijampolės „Sūduva“ – „Kauno Žalgiris“. Birželio 19 dieną, 20 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:2.

Savaitės vidurio akistatas užbaigs stratego Sauliaus Širmelio sugrįžimas į Marijampolę.

Marijampoliečiams praėjęs savaitgalis susiklostė skaudžiai. „Sūduvai“ nedaug trūko, jog būtų pasiektas svarbus taškas prieš stiprų varžovą, to padaryti nepavyko, tad dabar sūduviečiai su 19 taškų žengia septinti. Į rikiuotę grįžo pora futbolininkų, bet toli gražu ne tiek, kad komanda demonstruotų panašų žaidimą kaip kovo ar balandžio mėnesiais. Vis tik pozityvo turėjo įnešti po traumos atsigaunantis greitasis Artiomas Fiodorovas – ukrainietis atliko rezultatyvų perdavimą bei pelnė įvartį. Strategas Dovydas Lastauskas, kaip vyr. treneris, prasčiausią rezultatą turi būtent prieš kauniečius – vienerios lygiosios bei keturi pralaimėjimai, du iš jų triuškinami.

2020 metais Marijampolėje dirbęs S. Širmelis į buvusio klubo stadioną atvyks po lygiųjų Alytuje. Nedaug įvarčių pelnantis „Kauno Žalgiris“ turi 24 taškus bei užima 4-ąją poziciją. Akistatoje prieš „Sūduvą“ tikrai nepamatysime dviejų diskvalifikuotų žaidėjų – Jasono Noslino bei Oyinlola Kayode. Maža to, Alytuje dėl traumų mačo nebaigė Karolis Šilkaitis, Jermaine‘as Hyltonas bei Sethas Sincere‘as. Naujajam kauniečių specialistui teks gerai pasukti galvą sudėties atžvilgiu, tiesa, pozityvo suteikia Grato Sirgėdo sugrįžimas į rikiuotę.