A lygoje vėl žaisianti „Jonava“ stiprinasi žaidėjais iš Pietų Amerikos

Praėjusio sezono „Optibet Pirmoje lygoje“ jonaviečiai buvo itin arti trofėjaus. Paskutinėse reguliaraus sezono rungtynėse namuose buvo pralaimėta FA „Šiauliai“ komandai, o kiek vėliau tiems patiems varžovams po baudinių serijos nusileista ir „Auksinėse rungtynėse“.

Su „Jonava“ atsisveikino svarbiausias žaidėjas aikštės viduryje – slovakas Filipas Halgošas, taip pat keli lietuviai ir legionieriai iš Rusijos. Prie komandos vairo ir toliau stovės 31-erių vyr. treneris Eisvinas Utyra, kuris 2016-aisiais atstovavo šiai ekipai Lietuvos čempionate, o po to baigęs profesionalo karjerą dirbo jos štabe.

„Jonavoje“ matysime kelis jaunus ir vyresnius vietinius žaidėjus, patyrusius Tadą Eliošių ir Martyną Matuzą, japonus – Yoichį Kawachį bei Katsuyoshį Kimishimą, net kelis futbolininkus iš Argentinos, Brazilijos ir Kolumbijos – Lucasą Martorellį, Nahuelį Machado, Jorge Tapią, Danielį Silvą Araujo, Luizą Matheusą bei Sebastianą Vasquezą. Būtent pastarieji du žaidėjai kol kas labiausiai išsiskiria – gynėjas L. Matheusas iš Brazilijos ne vienerius metus žaidė Armėnijos čempionate, o S. Vasquezas tris sezonus praleido „Panevėžyje“, pelnydamas 9 įvarčius.

Į „Optibet A lygą“ sugrįžusią ir vis dar besikomplektuojančią komandą apžvelgė čempionato komentatorių duetas – Naglis Miknevičius bei Karolis Tretjakas.

Ne vienerius metus „Optibet A lygą“ komentuojantis N. Miknevičius jonaviečių galimybes vertina labai atsargiai.

„Iki vakarykštės dienos tai buvo tarsi „Terra incognita“ – beveik jokios komunikacijos, žinias apie kontrolinių rungtynių rezultatus, komandos sudėtį teko „žvejoti“ aplinkiniais keliais. Savotiškas komunikacijos stilius, bet lyg tai jau rūkas sklaidosi.

Paskelbta preliminari sudėtis, turbūt bus dar papildymų, tikėtina – legionierių gretose. Iš to, ką matome – komandos branduolys išlieka, o tai – geras ženklas, tačiau A lygoje jonaviečių laukia nelengva dalia. Sakyčiau šiuo laikotarpiu jie gal net atrodo silpnesni, nei pernykštis Kėdainių „Nevėžis“.

Kita vertus, ir treneris, ir komanda turi ambicijų tai paneigti, kovingumo jiems niekada netrūko ir manau nepritrūks, tad varžovai tą turėtų įvertinti. Kontrolinių rungtynių rezultatai dideliu optimizmu irgi nekvepia – gal pavyks nustebinti jau prasidėjus sezonui. Kita vertus, pernykštis „Dainavos“ pavyzdys parodė, kad kovoti galima ir tokiomis aplinkybėmis. Na, bet prognozės mano turbūt nesiskirs nuo daugelio – kova dėl išlikimo“, – pasakojo futbolo komentatorius.

K. Tretjako teigimu, „Jonava“ turi individualiai gerų žaidėjų ir privalo kuo geriau pasiruošti artėjantiems mačams su tiesioginiais konkurentais.

„Jonavos“ tarpsezonis išties labai mįslingas ir apie jį sunku kažką pasakyti. Komanda žaidė kontroliniuose mačuose, tačiau dalies tada rungtyniavusių futbolininkų dabartinėje sudėtyje mes nematome. Vis dėlto ne viskas yra taip niūru. Bent jau vartininko pozicija, jeigu pagrindinis vartų sargas Martynas Matuzas žais visą laiką, nėra silpniausia visoje lygoje. Tadas Eliošius, Artūras Rocys ir Marius Ganusauskas taip pat bus tie lietuviai, kurie „Jonavoje“ vaidins svarbią rolę. Yra ir vietinio jaunimo, tačiau apie jį kažką pasakyti dar sudėtinga.

Jonaviečių gretose yra daug futbolininkų iš Pietų Amerikos, tarp kurių išsiskiria Sebastianas Vasquezas – būtent šis kolumbietis turėtų atakos smaigalyje griežti pirmu smuiku. Kauno rajono „Hegelmann“ ekipos peržiūroje dalyvavusį Katsuyoshį Kimishimą teko matyti gyvai ir jis man paliko gerą įspūdį. Tai irgi gali būti vienas svarbiausių „Jonavos“ žaidėjų atakoje.

„Jonava“ per pirmus du mačus žais su pajėgiais varžovais, o po to laukia akistatos su Šiaulių bei Gargždų klubais. Šioms rungtynėms kovo mėnesį reiktų skirti esminį akcentą ir po to, pasibaigus perėjimų langui, šlifuoti žaidimą bei kiek įmanoma labiau pakovoti dėl 9-osios vietos turnyro lentelėje“, – apžvelgė K. Tretjakas.

E. Utyros komanda pirmenybes pradės jau rytoj, penktadienį, kovo 4 dieną. 1-ojo turo dvikova svečiuose su titulą ginančiu Vilniaus „Žalgiriu“ prasidės nuo 19.30 val.