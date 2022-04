7 įvarčių fiesta Čempionų lygos pusfinalyje – „Man City“ įgijo minimalią persvarą

Šeimininkai jau vos prasidėjus mačui iškart sudavė skaudų dūrį svečiams – 3-ąją minutę po puikaus R. Mahrezo perdavimo įvartį galvą pelnė Kevinas De Bruyne ir išvedė „Man City“ į priekį.

Tai yra greičiausias įvartis Čempionų lygos pusfinalyje per visą turnyro istoriją.

