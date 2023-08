„3x3“ krepšinyje – varžovus gniuždantis Gintauto Matulio dėjimas

T.Kliučinykas. Vėliau „Mantinga“ pridėjo dar vieną tolimą metimą ir netrukus įtvirtino pergalę. T.Kliučinyko metimas: Nugalėtojams net 10 taškų surinko G.Matulis. 7 tšk. pridėjo E.Džiaugys (6 atkovoti kamuoliai), po 2 – Ž.Šimonis (5 atk. kam.) bei T.Kliučinykas. Varžovų gretose daugiau nei 4 tšk. surinko vienintelis Emmanuelis Monceau (6 tšk.). Pusfinalyje lietuviai labai efektingose rungtynėse 16:21 nusileido audringai palaikytiems šeimininkams „Lausanne“ (Šveicarija). „Mantinga“ ilgą laiką buvo priekyje (7:4, 8:5, 11:8, 15:14), G.Matulis galingu dėjimu įrėmino varžovą į plakatą, vėliau efektingai kamuolį įdėjo ir E.Džiaugys, tačiau svarbiausiomis akimirkomis „Mantinga“ nesustabdė Carloso Martinezo. Du jo tolimi metimai iš eilės ir nulėmė rungtynių baigtį.

G. Matulio dėjimą rasite čia.

G.Matulio dėjimas: T.Kliučinykas pusfinalyje pelnė 5 tšk., E.Džiaugys ir G.Matulis – po 4, Ž.Šimonis – 3. Nugalėtojų gretose po 6 tšk. surinko Gillesas Martinas bei Westheras Molteni. Penktadienį „Mantinga“ A grupės starte 17:22 neatsilaikė prieš geriausią šio sezono komandą – Ubo „Huishan NE“ (Serbija). Visgi, antrajame ture lietuviai 21:15 pamokė „Princeton“ (JAV) klubą ir užsitikrino vietą ketvirtfinalyje. Penktadienį turnyre žaidė ir Raudondvario „Hoptrans“ (Paulius Beliavičius, Modestas Kumpys, Aurelijus Pukelis ir Marijus Užupis).

C grupėje lietuviai po pratęsimo 18:20 nusileido „Versailles“ krepšininkams, o vėliau 17:21 pralaimėjo ir „Miami“ (JAV) ekipai bei baigė savo pasirodymą. Snaiperių konkurse Lozanoje dėl 500 JAV dolerių kovojo ir du lietuviai. M.Užupis su 5 tšk. per 29.4 sek. baigė savo pasirodymą, o Ž.Šimonis su 6 tšk. per 27.3 sek. pateko į finalą. Jame Ž.Šimonis surinko 8 tšk. per 44.1 sek.