25 tritaškius realizavusi „Bucks“ atstatė serijos pusiausvyrą su „Heat“

Milvokio komanda Rytų konferencijos serijos rezultatą atstatė 1-1, kitos dvejos rungtynės bus žaidžiamos Majamyje.

Abi komandos vertėsi be joms svarbių krepšininkų. „Bucks“ dėl nugaros traumos nepadėjo Giannis Antetokounmpo, o „Heat“ vertėsi be rankos traumą patyrusio Tylerio Herro.

Nugalėtojams Brookas Lopezas pelnė 25 taškus, jis pataikė 12 metimų iš 16. Jrue Holiday pridėjo 24 taškus.

„Bucks“ atstovas Patas Connaughtonas, kuris net nežaidė pirmose rungtynėse, įmetė 22 taškus.

Pralaimėjusiems Jimmy Butleris pelnė 25 taškus.

Milvokio komanda šiąnakt realizavo 25 tritaškius ir pakartojo NBA atkrintamųjų rekordą. Tam prireikė 49 metimų.

The Bucks scored 138 points without Giannis Antetokounmpo.



That is the most points in a game by a team without their leading scorer from the regular season in NBA postseason history. pic.twitter.com/4LZ20cEMHf