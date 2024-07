14-metė japonė tapo antra jauniausia olimpine čempione

Finale C.Yoshizawa surinko 272,75 balo ir tapo antra jauniausia olimpine čempione iš Japonijos per istoriją. Sidabrą pelnė kita japonė Liz Akama (265.95), o bronzą – brazilė Rayssa Leal (253.37).

The big spin flip front boardslide that clinched the Olympic gold medal🥇for 14 year old Coco Yoshizawa 🇯🇵 today pic.twitter.com/kfMSkqBOSS