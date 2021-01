Oficialu: Minskas neteko teisės rengti pasaulio ledo ritulio čempionatą

Šis nuo gegužės 21 iki birželio 6 dienos turėjo būti rengiamas Minske ir Rygoje.

Tarptautinės ledo ritulio federacijos išplatintame pranešime rašoma, kad čempionatas neįvyks dėl saugumo priežasčių, kurių IIHF negali kontroliuoti.

Skelbiama, kad šiuo metu svarstoma, ar Latvija viena rengs čempionatą, ar atsiras dar viena šalis.

Pastarosiomis dienomis pirmenybes, jei šios vyks Minske, atsisakė remti pagrindiniai čempionato rėmėjai. Perkelti varžybas ragino ir įvairūs nepriklausomi ekspertai bei politikai.

Pirštu jie bėdė į sunkią politinę situaciją Baltarusijoje, A. Lukašenkos veiksmus prieš dėl prezidento rinkimų rezultatų protestuojančius gyventojus bei neaiškią koronaviruso situaciją.

IIHF prezidentas Rene Faselis prieš keletą dienų buvo atvykęs į susitikimą su Aleksandru Lukašenka. Tariamas šalies prezidentas labai šiltai pasitiko R.Faselį, bet malonūs žodeliai situacijos nepagerino.

