Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

1 m baudinių dramą prieš ketvirtos lygos komandą pralaimėjęs „Man Utd“ iškrito iš „Carabao" taurės

2025-08-28 00:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-28 00:29

„Manchester United“ Anglijos „Carabao" taurės pirmajame etape po baudinių serijos2:3 nusileido ketvirtoje pagal pajėgumą lygoje rungtyniaujantiems „Grimsby“ futbolininkams.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

„Manchester United“ Anglijos „Carabao" taurės pirmajame etape po baudinių serijos2:3 nusileido ketvirtoje pagal pajėgumą lygoje rungtyniaujantiems „Grimsby“ futbolininkams.

REKLAMA
0

Charlesas Vernamas tiksliai nukreipė kamuolį į tolimąjį vartų kampą ir išvedė „Grimsby“ į priekį 1:0. Tyrellas Warrenas pasinaudojęs sumaištimi baudos aikštelėje padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0. Camerono Gardnerio antrajame kėlinyje pelnytas įvartis buvo neįskaitytas dėl užfiksuotos nuošalės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bryanas Mbeumo puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir sušvelnino šio susitikimo rezultatą 1:2. Harry Maguire'as 89-ąją minutę tiksliu smūgiu galva išplėšė dramatiškas lygiąsias 2:2.

REKLAMA
REKLAMA

Baudinių serijos metu abi komandos iš viso atliko net 26 smūgius, po kartą pasižymėjo ir vartininkai Christy Pymas ir Andre Onana. „Grimsby“ realizavo 12 smūgių (pasižymėti nepavyko tik Clarke Oduorui). „Man Utd“ realizavo 11 smūgių, suklydo Matheusas Cunha ir Bryanas Mbeumo. Pastarojo smūgiuotas kamuolys sudrebino skersinį. 

REKLAMA

Įdomu tai, jog visos „Grimbsy“ komandos vertė siekia beveik tiek pat, kiek „Man Utd“ gynėjo Diego Leono (4 mln. eurų).

Triumfą „Grimbsy“ komandos sirgaliai šventė įsiverždami į aikštę.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų