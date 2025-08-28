1 m baudinių dramą prieš ketvirtos lygos komandą pralaimėjęs „Man Utd“ iškrito iš „Carabao" taurės

Charlesas Vernamas tiksliai nukreipė kamuolį į tolimąjį vartų kampą ir išvedė „Grimsby“ į priekį 1:0. Tyrellas Warrenas pasinaudojęs sumaištimi baudos aikštelėje padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0. Camerono Gardnerio antrajame kėlinyje pelnytas įvartis buvo neįskaitytas dėl užfiksuotos nuošalės.
Bryanas Mbeumo puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir sušvelnino šio susitikimo rezultatą 1:2. Harry Maguire'as 89-ąją minutę tiksliu smūgiu galva išplėšė dramatiškas lygiąsias 2:2.
Baudinių serijos metu abi komandos iš viso atliko net 26 smūgius, po kartą pasižymėjo ir vartininkai Christy Pymas ir Andre Onana. „Grimsby“ realizavo 12 smūgių (pasižymėti nepavyko tik Clarke Oduorui). „Man Utd“ realizavo 11 smūgių, suklydo Matheusas Cunha ir Bryanas Mbeumo. Pastarojo smūgiuotas kamuolys sudrebino skersinį.
🚨🏴 GRIMSBY HAVE KNOCKED OUT MANCHESTER UNITED OF THE CARABAO CUP! 👋❌pic.twitter.com/vuFXQyBKpg— Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 27, 2025
Įdomu tai, jog visos „Grimbsy“ komandos vertė siekia beveik tiek pat, kiek „Man Utd“ gynėjo Diego Leono (4 mln. eurų).
Triumfą „Grimbsy“ komandos sirgaliai šventė įsiverždami į aikštę.
Grimsby fans on the pitch after beating Manchester United on pens.
Grimsby fans on the pitch after beating Manchester United on pens.

A night they'll never, ever forget! That's what football is all about! 👏 pic.twitter.com/Qj4fHFierzREKLAMA— Football Away Days (@FBAwayDays) August 27, 2025
MBUEMO MISSES THE PEN AND MAN UNITED ARE ELIMINATED BY FOURTH DIVISION SIDE GRIMSBY TOWN!— ESPN FC (@ESPNFC) August 27, 2025
THE SCENES AS THE FANS INVADE THE PITCH 😱 pic.twitter.com/IYygz7aT0G
ABSOLUTE SCENES AT GRIMSBY TOWN pic.twitter.com/Z3WYXRVyOB— Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) August 27, 2025
