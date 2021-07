Pokyčiai JAV vyrų krepšinio rinktinėje: Bealą ir Love’ą keičia McGee ir Johnsonas

Krepšininkas nesijaučia pilnai pasirengęs žaisti po išsigydytos blauzdos traumos. Primename, kad iš rinktinės neseniai pasitraukė ir Bradley Bealas, saviizoliacijoje yra Jerami Grantas. Tiesa, prie rinktinės pasijungė šių žaidėjų pamainos – aukštaūgis JaVale'as McGee bei puolėjas Keldonas Johnsonas, skelbia Shamsas Charania.

Team USA's replacements for Bradley Beal and Kevin Love for the Olympics: Keldon Johnson and JaVale McGee. Johnson had an impressive camp. McGee is a three-time NBA champ. https://t.co/2u8Oe5RMu0