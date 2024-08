„Xiaomi Smart Band 9“ – rafinuotas stiliaus, funkcionalumo ir pažangiausių technologijų derinys

REKLAMA

„Xiaomi Smart Band 9“ dizainas

„Xiaomi Smart Band 9“ dizainą galima apibūdinti ir trimis žodžiais – minimalizmas, modernumas ir elegancija. Tiesiog apsilankykite „Xiaomi Smart Band 9“ apyrankę pristatančiame „Xiaomi“ tinklapyje ir jau pačiame viršuje pamatysite šešias, tarsi visiškai skirtingas apyrankes. Įvertinkite kodėl jos tokios skirtingos, atkreipkite dėmesį ir į spalvas: iš aliuminio pagamintas „Xiaomi Smart Band 9“ apyrankės korpusas gali būti juodas, sidabrinis, rožinis, melsvas. „Xiaomi“ šias spalvas apibūdina poetiškai – „Midnight Black“, „Glacier Silver“, „Mystic Rose“ ir „Arctic Blue“. 7 nauji, visiškai skirtingo dizaino, skirtingų medžiagų ir atspalvių dirželiai – galite išsirinkti labiausiai atitinkantį savo stilių ar net kelis dirželius ir juos keisti, kad ir pagal nuotaiką. Visų apyrankių užsegimai yra patikimi, užtikrinantys, kad net intensyvios sportinės veiklos metu apyrankė išliks savo vietoje, be to greitai atsegami. Negana to, „Xiaomi Smart Band 9“ gali būti ne tik apyranke, bet ir stilingu pakabuku.

Apyrankės dizainą formuoja ir ekrano–laikrodžio ciferblatas. „Xiaomi Smart Band 9“ jums pasiūlys daugiau nei 200 įvairių laikrodžių ciferblatų, taip pat galite susikurti ir originalų, panaudodami nuotraukas iš savo galerijos. Šios apyrankės korpuso storis tik 10,95 mm, apyrankė (be dirželio) sveria tik 15,8 g, tad net miegodami jos nejausite.

Išmanioji apyrankė „Xiaomi Smart Band 9“ turi 1,62 colio AMOLED ekraną, kuris yra kiek didesnis nei ankstesnių modelių. Ekrano raiška –192 x 490 pikseliai, atsinaujinimo dažnis – 60 Hz, maksimalus šviesumas siekia 1 200 nitų. Tad ir saulėtą dieną lengva perskaityti pranešimus, stebėti fizinės veiklos ir sveikatos rodiklius, naudotis įvairiomis apyrankės funkcijomis. Ekrano ryškumas prisitaiko prie aplinkos ir tą daro labai tiksliai ir korektiškai: niekada neturėjau priekaištų, kad ekranas per tamsus ar per šviesus.

Sportas ir sveikata. Ką stebi „Xiaomi Smart Band 9“?

Įvairių su sveikata ir fiziniu aktyvumu susijusių duomenų fiksavimas ir apdorojimas yra išmaniosios apyrankės „Xiaomi Smart Band 9“ funkcionalumo pagrindas. Šiame skyriuje tik trumpai išvardinsiu pagrindines funkcijas, kad suprastumėte ką fiksuoja išmani apyrankė „Xiaomi Smart Band 9“.

Širdies ritmo stebėjimas. Išmanioji apyrankė „Xiaomi Smart Band 9“ turi patobulintą širdies ritmo stebėjimo funkciją, pažangūs jutikliai užtikrina didesnį tikslumą, ypač maatuojant širdies ritmą realiuoju laiku, pavyzdžiui, intensyvių kardio treniruočių metu, kai reikia tiksliai žinoti kiek „užkilo“ ritmas užbėgus laiptais į kalną ir pan. „Xiaomi Smart Band 9“ širdies ritmą stebi visą parą, pateikia įžvalgų apie širdies ritmą ramybės būsenoje, širdies ritmo kintamumą treniruočių metu ir pan.

SpO2 stebėjimas. Išmanioji „Xiaomi Smart Band 9“ apyrankė matuoja deguonies prisotinimo kraujyje lygį (SpO2), o tai labai svarbu norint suprasti bendrą sveikatos būklę ir nustatyti galimas problemas. Apyrankė užtikrina nuolatinį SpO2 stebėjimą miego metu.

Miego stebėjimas. „Xiaomi Smart Band 9“ fiksuoja įvairiausias miego fazes, įskaitant lengvą, gilų miegą, REM stadijas ir pateikia išsamią jūsų miego kokybės analizę. Pasiremdamas surinktais duomenimis, įrenginys taip pat pataria kaip galima būtų pagerinti miego kokybę.

Streso lygio stebėjimas. Išmaniojoje apyrankėje „Xiaomi Smart Band 9“ įdiegtos streso stebėjimo funkcijos, kurios visą dieną stebi jūsų streso lygį. Apyrankė gali nustatyti aukštą streso lygį, pasiūlyti atsipalaiduoti padedančių kvėpavimo pratimų.

Fizinio aktyvumo stebėjimas. Apyrankė „Xiaomi Smart Band 9“ gali stebėti daugiau kaip 150 skirtingų sporto rūšių, pradedant tradicinėmis, tokiomis kaip bėgimas ar važiavimas dviračiu, baigiant specializuotomis treniruotėmis: fechtavimas, joga, riedlenčių sportas ir t.t. Labai patogu, kad apyrankė automatiškai atpažįsta įprastas veiklas ir pradeda jų stebėjimą, nereikalauja, kad įvestumėte duomenis rankomis.

Įsigiję specialų bėgimui skirtą rėmelį, „Xiaomi Smart Band 9“ galite pritvirtinti prie savo sportinių batelių, o tada bėgimo metu apyrankė fiksuos net 13 skirtingų duomenų, pavyzdžiui tikslų žingsnio ilgį, kiek laiko padas kontaktuoja su žeme ir pan.

Kitos „Xiaomi Smart Band 9“ funkcijos

Išmanioji apyrankė „Xiaomi Smart Band 9“ savo funkcijomis neatsilieka nuo išmaniųjų laikrodžių – ji gali parodyti telefone gautus įvairiausius pranešimus, galite nustatyti, kokią būtent informaciją norite matyti, įskaitant skambučius, žinutes, socialinių tinklų pranešimus. Apyrankės vibracijos funkcija yra patobulinta, tad apie pranešimą įspėjama gana subtiliai, bet veiksmingai. „Xiaomi Smart Band 9“ apyrankė gali valdyti jūsų telefono muzikos grotuvą, paleisti, pristabdyti kūrinius ir reguliuoti garso lygį. Be to, apyranke galima valdyti išmaniojo telefono fotoaparato užraktą, todėl ji puikiai tinka grupinėms nuotraukoms, kai telefonas pastatomas toliau nuo grupės – nereikia naudotis laikmačiu ir bėgioti nuo telefono link grupės, kad patekti į kadrą.

Turėdami „Xiaomi Smart Band 9“ visada matysite orų prognozę, žinosite oro temperatūrą, drėgmę ir kritulių tikimybę. Apyrankė taip pat sinchronizuojasi su kalendoriumi, kad visada žinotumėte apie artėjančius susitikimus ir įvykius.

Veikimo laikas, ryšys, sąsaja

„Xiaomi Smart Band 9“ turi 233 mAh talpos bateriją. Šios apyrankės jutikliai – tikslūs, tačiau nereikalaujantys daug energijos, be to, įdiegti pažangūs energijos vartojimo algoritmai, tad išmani apyrankė „Xiaomi Smart Band 9“ taupiuoju režimu gali veikti net 21 dieną, o įprastu režimu apie dvi savaites. Žinoma, patrauklu naudoti AOD („Always On Display“) funkciją, kai ekranas nėra užtemdytas, o visą laiką rodo tam tikrus duomenis, tada baterijos tarnavimo laikas sutrumpėja iki 9 dienų. Na, o jei „Xiaomi Smart Band 9“ visą laiką bus naudojamas labai intensyviai, jutikliai nuolat turės darbo, visiškai įkrovus bateriją išmanioji apyrankė veiks 6 – 7 dienas. Savaitė autonominio darbo intensyviuoju rėžimu – tai labai daug. Įkrovimui naudojama magnetinė prisitraukianti jungtis su dviem kontaktais. Apyrankės baterija įkraunama maždaug per 1,5 valandos.

Apyrankė „Xiaomi Smart Band 9“ naudoja „Bluetooth 5.2“, todėl ryšis su telefonu stabilus, duomenų perdavimas, sinchronizavimas – greitas. Apyrankę galima valdyti „Xiaomi Mi Fitness“ programėle, kurią galima rasti „Google Play Store“ ir „Apple App Store“, kurioje jus matysite visus savo fizinio aktyvumo ir sveikatos duomenis.

„Xiaomi Smart Band 9“ naudotojo sąsaja yra paprasta, intuityvi. Ekranas į prisilietimus ar pabraukimus reaguoja labai greitai, sklandžiai pereinama iš vieno ekrano į kitą, ir lengvai judama meniu punktais.

Vertinimas

„Xiaomi Smart Band 9“ yra patraukli, apie 50 eurų kainuojantis apyrankė, siūlanti gana išsamų fizinio aktyvumo ir sveikatos stebėjimo funkcijų rinkinį. Elegantiškas dizainas, galimybė rinktis įvairiausius apipavidalinimo variantus ir pritaikyti juos prie savo stiliaus. „Xiaomi Smart Band 9“ – vienas geriausių šio tipo nešiojamų įrenginių savo kainų kategorijoje. „Xiaomi Smart Band 9“ labai gerai parodo kaip per palyginti trumpą laiką patobulėjo išmaniosios apyrankės – juk pirmieji įrenginiai tiesiog skaičiuodavo žingsnius, o naujausią „Xiaomi“ apyrankę jau drąsiai galime vaidinti išsamia sveikatos ir fizinio aktyvumo stebėsenos sistema.

Puikus ekranas, ilgas baterijos veikimo laikas ir labai patraukli kaina. Pagirtinas ir jutiklių veikimo tikslumas.

Apžvalgos autorius: R. Kažimėkas.