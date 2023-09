„Xiaomi Redmi Pad SE“ – daugiau funkcijų už mažesnę kainą

REKLAMA

Bet nieko panašaus negaliu pasakyti apie naująjį „Xiaomi“ planšetinį kompiuterį „Redmi Pad SE“: solidžiai atrodantis aliuminio korpusas, 11 colių IPS LCD ekranas su maksimaliu 90 Hz atnaujinimo dažniu, keturi gana raiškiai garsą skleidžiantys garsiakalbiai, pakankamai našus procesorius kasdienėms užduotims, talpi bei taupiai naudojama 8 000 mAh baterija.

Kas nustebino iš pat pradžių

Jei „Xiaomi“ planšetinį kompiuterį „Redmi Pad SE“ reiktų apibūdinti vienu lakonišku sakiniu, pirma į galva ateinanti mintis: „išskirtinis kainos ir kokybės santykis“. Sakysite, nuvalkiotas šūkis? Sutinku, bet iki 200 eurų kainų kategorijoje yra daug visokiausių nesusipratimų – kartais atrodo, kad gamintojai pigesnį planšetinį kompiuterį surenka taip: „sudedam kas yra pigiausia ir bus gerai“. Sudeda, bet gerai tikrai nebūna.

Bet paimkite į rankas „Redmi Pad SE“ ir iš karto nustebsite – tvirtas, solidus, vientisas aliuminio korpusas, puiki surinkimo kokybė. Pasižiūrėję į korpuso šonus, rasite ne tik įjungimo ir garso reguliavimo mygtukus, bet ir keturių garsiakalbių kiaurymes, microSD kortelės lizdą ir net 3,5 mm audio lizdą, kurio daugelis šiuolaikinių telefonų ir planšetinių kompiuterių jau nebeturi, nors senesnę garso aparatūrą turintiems naudotojams jo labai reikia. Įjungimo ir garso reguliavimo mygtukai išdėstyti „Xiaomi“ stiliumi: viršuje, kairėje pusėje.

Net savo nebrangiame planšetiniame kompiuteryje „Xiaomi“ įstatė keturis garsiakalbius, bei siūlo garso apdorojimo „Dolby Atmos“ funkciją. Garsas stiprus, aiškus, dar galite jį pakoreguoti ekvalaizeriu, tik neiškelkite pernelyg aukštų dažnių. Garso detalumas tikrai geras. Žinoma, norėtųsi solidesnių žemų dažnių, bet jau ne kartą rašiau, kad negalime iš planšetinio kompiuterio ar telefono reikalauti tiek, kiek reikalaujama iš didelio tūrio audio sistemos.

„Redmi Pad SE“ pakankamai lengvas (478 g) ir plonas (7,36 mm) planšetinis kompiuteris. Galima rinktis tris spalvinius variantus: pilką, levandų, žalsvą.

Xiaomi Redmi Pad SE ekranas

Įjunkime. Vaizdą jums rodys 11 colių IPS LCD, 1920 x 1200 pikselių raiškios ekranas. Maksimalus ekrano atnaujinimo dažnis – 90 Hz, kas tikrai nėra būdinga pigesniems planšetiniams kompiuteriams. Automatiniu režimu ekrano atnaujinimo dažnis gali būti 30, 48, 50, 60 arba 90 Hz, o rankiniu režimu galite nustatyti tik 60 arba 90 Hz dažnį. Įprastomis sąlygomis ekranas palieka gerą įspūdį: ryškios spalvos, geras kontrastas, juoda spalva yra tikrai juoda. 400 Nit ryškumo pakanka, kad galėtumėte naudoti lauke. Be to šis ekranas saugo jūsų akis nuo įtampos ilgai naudojantis kompiuteriu ir atitinka „TÜV Rheinland“ standartą. Jis veikia nemirgėdamas, turi mėlynos spalvos slopinimo režimą, pasižymi plačiu žiūrėjimo kampu. Tai reiškia, kad šis planšetinis kompiuteris tinka skaitymui ir mokymuisi. Tiesa, jei į jūsų ekraną kris tiesioginiai saulės spinduliai, iš karto norėsis slėptis pavėsyje. Bet iš tiek nedaug kainuojančio planšetinio kompiuterio tikrai nereiktų reikalauti, kad jo ekranas ryškų vaizdą rodytų ir tada kai į jį krenta tiesioginiai saulės spinduliai.

Xiaomi Redmi Pad SE našumas

Planšetiniame kompiuteryje „Redmi Pad SE“ darbuojasi aštuonių branduolių „Qualcomm Snapdragon 680“ procesorius pagamintas naudojant 6 nm technologinį procesą. Lietuvoje bus galima įsigyti versiją su 4 GB operatyviosios atminties ir 128 GB vidinės atminties, kurią galima išplėsti iki 1 TB įstačius „microSD“ kortelę.

„Snapdragon 680“ buvo pristatytas 2021 m. ir reikia pasakyti, kad tai tikrai gerai dirbantis procesorius, jei lyginsime su tuo ką turi kiti iki 200 eurų kainuojantys planšetiniai kompiuteriai. Žinoma, žaidžiant sudėtingos grafikos žaidimus, siekiant optimalaus našumo, teks rinktis kompromisinius „Redmi Pad SE“ nustatymus, bet čia net ne procesoriaus kaltė – skirtingi testai rodo, kad silpnesnė vieta yra grafikos procesorius, be to „Redmi Pad SE“ ne tam ir skirtas. Visus kasdienius darbus jis atlieka sklandžiai, nestrigdamas.

Planšetiniame kompiuteryje „Redmi Pad SE“ įdiegta modifikuota „Android 13“ versija „MIUI Pad 14“ – subtili, kompaktiška, patogi vartotojo sąsaja. Įdiegta programinė įranga rodo „Xiaomi“ nuoseklumą: visuose šio gamintojo įrenginiuose vartotojai gali naudotis panašia naudotojo patirtimi ir funkcijų rinkiniais.

Xiaomi Redmi Pad SE kameros

Planšetinis kompiuteris „Redmi Pad SE“ turi dvi kameras. Jokių stebuklų čia nerasite, nes paprastai, kai žmonės nori ką nors nufotografuoti, išsitraukia telefoną, o ne planšetinį kompiuterį. Pagrindinė – 8 MP kamera, kurios objektyvas padengtas dideliu apsauginiu stiklu, kas sudaro įspūdį, kad ir pats objektyvas yra didelio skersmens. Didžiausia šios kameros diafragma – f/2,0. 5 MP asmenukių (priekinė) kamera bus viršuje, jei šį planšetinį kompiuterį laikysite horizontaliai. Didžiausia jos diafragma – f/2,2. Didžiausia vaizdo įrašų raiška abiem atvejais yra 1080p, o maksimalus greitis – 30 kadrų per sekundę.

Galima priekabiauti, kad šiais laikais skaičiai 5MP ir 8 MP yra pernelyg kuklūs, bet ne viską tie skaičiai lemia. Todėl geriau tiesiog paimti planšetinį kompiuterį „Redmi Pad SE“ į rankas ir padaryti keliasdešimt skirtingų nuotraukų – pamatysite, kad esant geram ir vidutinio intensyvumo apšvietimui, rezultatai visai neblogi. Spalvos atitinka tikrovę, dėl detalumo priekabiauti irgi neteks. Skaitmeniniu būdu vaizdą galima priartinti 5 kartus. Maniau, na gerai, ką nors nufotografuosiu naktį, tada tikrai nuotraukose bus daug „triukšmo“. Klydau – naktinės nuotraukos taip pat gavosi kur kas geresnės nei tikėjausi.

Xiaomi Redmi Pad SE baterija

Planšetinis kompiuteris „Redmi Pad SE“ turi 8 000 mAh bateriją. Komplekte yra ir 10W kroviklis, kuriuo šį įrenginį pakrausite maždaug per 2 valandas. Žinoma, šiais laikais, kai visi kažkur skuba, greitas įkrovimas yra privalumas, bet man kur kas svarbiau kiek planšetinis kompiuteris gali dirbti su pilnai įkrauta baterija, nei per kiek minučių jį galima įkrauti. Kalbant apie ištvermę, „Redmi Pad SE“ jums turėtų patikti: pavyzdžiui, jei šį planšetinį kompiuterį naudosite kaip muzikos grotuvą, tai vakarėlis gali tęstis ir visą savaitę. Jei žiūrėsite video medžiagą, planšetinis kompiuteris dirbs apie 14 valandų. Patikrinau: po 11 valandų žiūrėjimo, dar liko 20 proc. baterijos. Dirbant kasdienius darbus, aiškiai jaučiasi, kad „Redmi Pad SE“ baterijos resursus naudoja taupiai. Be abejo, tai subjektyvi mano nuomonė, bet kai turiu su kuo palyginti, abejonių nekyla.

Xiaomi Redmi Pad SE vertinimas

Jei žiūrėsime tik į kainą, „Redmi Pad SE“ galima vertinti kaip pradinio lygio planšetinį kompiuterį.

Bet jau paėmus į rankas, jauti, kad čia kažkas daugiau nei pradinis lygis. Penki balai iš penkių aliuminio korpusui, surinkimo kokybei. Galima reikalauti kur kas geresnio ekrano, bet siūlau dar kartą pažiūrėti į kainą. Garsas – geras ir jei kas nors jūsų namuose turi nebrangų planšetinį kompiuterį, tai neabejotinai puls apžiūrinėti iš kur visa tai sklinda. Apie grafikai reiklius žaidimus nekalbu, nes kas tokius nuolat žaidžia, turi kitus pasirinkimus ir už tai solidžiai sumoka, bet su visomis įprastomis veiklomis, kasdienėmis užduotims, šis planšetinis kompiuteris susidoroja ir jokių problemų nekelia. „Xiaomi“ siekis pateikti daugiau funkcijų už konkurencingą kainą šiame įrenginyje tikrai įgyvendintas. Manau, kad „Redmi Pad SE“ patiks tiems, kurie ieško nebrangaus ir sklandžiai pagrindines funkcijas atliekančio planšetinio kompiuterio. Be to, „Xiaomi Redmi Pad SE“ nebrangių planšetinių kompiuterių nišoje turėtų sukelti šiokį tokį chaosą: „kas čia toks, kodėl tiek mažai kainuoja ir tiek daug turi?“

Apžvalgą atliko nepriklausomas žurnalistas R. Kažimėkas