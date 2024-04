„Xiaomi Pad 6S Pro“ planšetinis kompiuteris ne tik pramogoms, bet ir darbui

REKLAMA

Elegantiškas dizainas

Paėmę į rankas „Xiaomi Pad 6S Pro“ planšetinį kompiuterį neišvengiamai atkreipsite dėmesį į jo elegantišką dizainą. „Xiaomi Pad 6S Pro“ išlaiko naujojo telefono „Xiaomi 14“ dizaino bruožus: lygios šoninės briaunos, plokščias ekranas, plokščias metalinis korpusas. Gerai jaučiasi surinkimo ir pasirinktų medžiagų kokybė, kad rankose laikai solidų daiktą. Metalinis ekrano korpusas – matinės pilkos spalvos, vienintelis jo išsikišantis elementas – nedidelis kamerų blokas. Galinėje dalyje yra ir trys kontaktai, skirti klaviatūrai prijungti, be to, šį planšetinį kompiuterį ateityje bus galima prijungti ir prie pirmojo šios bendrovės elektromobilio „Xiaomi SU7“ ir naudoti kaip centrinės konsolės ekraną.

Planšetinio kompiuterio „Xiaomi Pad 6S Pro“ storis tik 6,26 mm, jo masė – 590 g. Pagrindinis matomas išskirtinumas – naujas 12,4 colio ekranas, kurio išskirtinumą pabrėžia ir proporcijos 3:2.

Laikant planšetinį kompiuterį horizontaliai, įjungimo mygtukas yra kairėje pusėje, viršutiniame kampe, o garso reguliavimo mygtukas – viršuje, kairėje pusėje – abu valdikliai šalia. Korpuso rėmelio viršuje yra magnetas rašikliui „Xiaomi Focus Pen“ – tiesiog padedate rašiklį ant rėmelio ir magnetas jį pritraukia. Rašiklį būtina pagirti. Jis turi daug funkcijų ir nemaža jų dalis veikia labai gerai ir be vėlavimų.

Sodrus ir detalus „Xiaomi Pad 6S Pro“ ekrano vaizdas

Didelis 12,4 colių „Xiaomi Pad 6S Pro“ LED ekranas pasižymi itin didele 3048 x 2032 raiška, tad vaizdo detalumas yra stulbinantis. Tai pastebėsite iš karto. Maksimalus ekrano ryškumas siekia 900 nitų, tad dirbdami ryškioje šviesoje nepatirsite diskomforto. Be to, kad šio planšetinio kompiuterio ekranas yra didesnio dydžio, jis turi kitokį aukščio ir pločio santykį – 3:2, o ne 16:10, kokiu pasižymėjo praėjusiais metais pasirodžiusio planšetinio kompiuterio „Xiaomi Pad 6“ 11 colių ekranas. „Xiaomi“ 3:2 santykį pasirinko dėl to, kad toks ekranas yra patogesnis darbui, nes redaguojant „Excel“, „PowerPoint“ ar kitų programų failus bei peržiūrint tinklalapius, galima matyti daugiau turinio. Tuo „Xiaomi“ tarsi pabrėžia, kad laikas plačiau atverti biurų duris planšetiniams kompiuteriams, nes šie savo funkcionalumu nenusileidžia nešiojamiems kompiuteriams.

Maksimalus „Xiaomi Pad 6S Pro“ ekrano atsinaujinimo dažnis – 144 Hz. Automatiniame režime „Xiaomi Pad 6“ ekranas palaiko 7 atnaujinimo dažnius: 30 Hz, 48 Hz, 50 Hz, 60, 90 Hz, 120 Hz ir 144 Hz. Kai ekranas rodo statinį vaizdą, taupant baterijos resursus, jo atnaujinimo dažnis sumažėja iki 50 Hz, atkuriant vaizdo įrašus ekrano atsinaujinimo dažnis priklauso nuo kadrų per sekundę skaičiaus, žaidžiant žaidimus ekrano atsinaujinimo dažniai bus 90 Hz, 120 Hz ir 144 Hz.

Siūlomos keturios skirtingos ekrano spalvų parinktys: „Originali spalva PRO“ (numatytoji, atkurianti realistiškas spalvas), „Ryški“ (derinanti spalvas pagal turinį) ir „Sodri“ (paryškinanti spalvas). Galite tiksliai sureguliuoti kiekvieno režimo spalvų temperatūrą. Taip pat galima pasirinkti funkciją „Prisitaikančios spalvos“ – spalvų temperatūra keičiama pagal aplinkos apšvietimą.

Ekranas palaiko HDR10 funkciją, o tai reiškia, kad kontrasto santykis ir spalvų erdvė padidinami dar labiau, gilūs juodi atspalviai suderinami su labai šviesiais akcentais, kad vaizdas būtų tikroviškas. Planšetinio kompiuterio „Xiaomi Pad 6S Pro“ šviesos jutiklis atpažįsta aplinkos apšvietimą ir pagal jo duomenis derinama HDR vaizdo kokybė. Palaikomas ir „Dolby Vision“ sprendimas, perteikiantis kino teatro potyrius.

Mažai mėlynos šviesos skleidžiantis ekranas saugo naudotojo akis. Atsižvelgdamas į aplinką ekranas reguliuoja savo spalvų temperatūrą ir ryškumą ir užtikrina akių apsaugą dirbant tamsoje. Akis saugančios ekrano savybės patvirtintos trimis „TÜV Rheinland“ sertifikatais.

Ekranas padengtas „Gorilla Glass 5“ stiklu ir palaiko įvestį rašikliu. Atsako į piršto ir rašiklio prisilietimą dažnis – atitinkamai 360 Hz ir 240 Hz.

Našus procesorius, daug atminties

Estetiškame metaliniame „Xiaomi Pad 6S Pro“ korpuse slepiasi galingas „Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2“ procesorius kartu su 8 GB arba 12 GB operatyviosios atminties užtikrinantis sklandų veikimą net ir naudojant reikliausias programas ar žaidimus. Išbandyta versija turėjo 8 GB operatyviosios ir 256 GB pastoviosios atminties. Bus siūloma ir versija turinti 12 GB operatyviosios ir 512 GB pastoviosios atminties. UFS 4.0 standartas užtikrina daug didesnį duomenų perdavimo greitį, energijos vartojimo efektyvumą.

Kad įsitikinti kaip sklandžiai veikia „Xiaomi Pad 6S Pro“, tiesiog išbandykite jį parduotuvėje ar salone – jau pirmą minutę suprasite, kad jūsų rankose „raketa“.

Operacinės sistemos „Xiaomi HyperOS“ privalumai

Planšetiniame kompiuteryje „Xiaomi Pad 6S Pro“ įdiegta visiškai nauja „Xiaomi“ operacinė sistema „HyperOS“, optimizuojanti kiekvieno proceso spartą. „Xiaomi HyperOS“ diegiama naujausiuose bendrovės telefonuose, laikrodžiuose, planšetiniuose kompiuteriuose ir leis įvairiai „Xiaomi“ įrangai sklandžiai tarpusavyje bendrauti. Įrenginiai su „Xiaomi HyperOS“ žymiai taupiau naudoja baterijos resursus.

Dar tik konfigūruojant planšetinį kompiuterį „Xiaomi Pad 6S Pro“ siūloma jį sujungti su telefonu. Sujungus, išmaniojo telefono ekrano kopija rodoma planšetiniame kompiuteryje ir jūs net neišsitraukę telefono jį galite valdyti, be to, vieno įrenginio turinį galima labai sparčiai nukopijuoti į kito atmintį tiesiog velkant. Tiesa, tam reikia, kad ir telefone veiktų „Xiaomi HyperOS“ operacinė sistema. „Xiaomi HyperOS“ dėka telefonas ir planšetinis kompiuteris susijungia į vieną įrenginį, planšetinis kompiuteris tampa telefono pakaitalu, nes jūsų telefonas „yra“ ir šioje planšetėje. Jei nėra „Wi-Fi“ ryšio, vienu spustelėjimu „Xiaomi Pad 6S Pro“ gali prisijungti prie telefono prieigos taško, nesvarbu, ar prieigos taškas įjungtas, ar ne. Nuotraukas ir failus perkelti galite pasinaudoję NFC funkcija.

Dirbdami su „Xiaomi Pad 6S Pro“ vienu metu galite atidaryti keturias programas – įrenginys veiks labai sklandžiai. Galite laisvai reguliuoti langų dydį, kaip įprastame kompiuteryje.

„Xiaomi HyperOS“ operacinė sistema siūlo labai panašią failų tvarkyklę, kokia naudojamės kompiuteryje. Failų paieška vykdoma pagal programas, todėl galite greitai rasti su įvairiomis programomis susijusius failus. Šoninėje juostoje išvedamos failų kategorijos, o tai leidžia greitai rasti konkrečioms kategorijoms priklausančius failus.

„Xiaomi Pad 6S Pro“ gali tarnauti kaip režisieriaus monitorius, rodantis ką filmuoja su juo sujungti išmanieji telefonai. Vienu metu planšetė gali rodyti iki keturių kamerų filmuojamus vaizdus.

Geras ir detalus garsas

Abejuose „Xiaomi Pad 6S Pro“ šonuose gerai matomos kiaurymių eilės – stereo sistema, kurią sudaro 6 garsiakalbiai, palaikantys „Dolby Atmos“. Garsas itin detalus, o garsumo daugiau nei pakanka tiek klausantis muzikos, tiek žiūrint filmus ar „Youtube“ turinį. Garsui – didelis pliusas! Be garsiakalbių, planšetinis kompiuteris „Xiaomi Pad 6S Pro“ turi 4 mikrofonus. Vienas mikrofonas atlieka aplinkos triukšmo jutiklio funkciją.

Baterija ir veikimo laikas

Nors planšetinis kompiuteris „Xiaomi Pad 6S Pro“ yra 6,26 mm storio, jis turi talpią 10 000 mAh bateriją užtikrinančią labai ilgą veikimo laiką vienu įkrovimu. Šis planšetinis kompiuteris nenuvils tiek ilgose kelionėse, tiek įtemptą darbo dieną – įkrovus bateriją budėjimo režimu jis gali veikti 22 dienas. Be to, „Xiaomi Pad 6S Pro“ palaiko itin greitą 120 W galios „HyperCharge“ įkrovimą, tad jo baterija nuo 0 iki 100 proc. bus įkrauta tik per 35 minutes! Nei dėl įkrovimo greičio, nei dėl baterijos veikimo trukmės skųstis tikrai neteks.

„Xiaomi Pad 6S Pro“ fotoaparatai

„Xiaomi Pad 6S Pro“ turi 50 MP pagrindinę (galinę) kamerą ir 32 Mp asmenukių kamerą. Planšetiniame kompiuteryje svarbesnė yra priekinė (asmenukių) kamera, nes būtent ji perduoda vaizdą konferencijų ar vaizdo pokalbių metu. Ryškų vaizdą perteikiančioje priekinėje „Xiaomi Pad 6S Pro“ kameroje įdiegta „FocusFrame“ funkcija – vaizdo pokalbių metu jūs būsite ekrano centre. Net jei judėsite įvairiomis kryptimis, vis tiek būsite ekrano centre. Jei kas nors prisės šalia jūsų arba, arba atvirkščiai, pašnekovas atsitrauks, kameros matymo laukas bus atitinkamai arba išplėstas (vaizdas atitolintas) arba sumažintas (vaizdas priartintas). Kamera tarsi seka jus, o kad išliktumėte centre, tiesiog išmaniai apkarpomas vaizdas. Šviesumas taip pat koreguojamas: jei šviesa jums iš už nugaros krenta į ekraną, tai reiškia, kad jūs vaizde turėtumėte būti tamsus, o fonas šviesus, bet taip nėra – šviesumas pakoreguojamas taip, kad gerai matytųsi jūsų veidas.

„Xiaomi Pad 6S Pro“ turi įvairiausių funkcionalių konferencijų įrankių, kuriuos naudojant galima pasitelkti ir dirbtinį intelektą.

Vertinimas

Vientisas, aukštos kokybės, solidus metalinis korpusas, patrauklus dizainas, didelis ekranas, didelė raiška bei didesnis atsinaujinimo ekrano dažnis išskiria planšetinį kompiuterį „Xiaomi Pad 6S Pro“ iš kitų savo klasės ir kainų lygio kompiuterių. „Xiaomi Pad 6S Pro“ puikiai tinka darbui, vaizdo pokalbiams, filmų peržiūrai, knygų skaitymui, smagu jame žaisti sudėtingus žaidimus. Praktiškai, jis gali tapti jūsų mobiliuoju biuru, ypač jei įsigysite rašiklį „Xiaomi Focus Pen“ ir klaviatūrą „Xiaomi Pad 6S Pro Touchpad Keyboard“. Įdiegta intuityvi programinė įranga siūlo daug įvairiausių galimybių.

„Xiaomi Pad 6S Pro“ yra greitas ir galingas, turi gerai skambančius garsiakalbius, didelės talpos ir greitai įkraunamą bateriją. Jau pernykštis „Xiaomi Pad 6“ modelis man paliko tokį gerą įspūdį, kad be sąžinės graužimo rekomendavau draugams. „Xiaomi Pad 6S Pro“ – dar žavesnis, ypač galimybe tapti vienu bendru įrenginiu su „Xiaomi“ telefonu.

Apžvalgos autorius: R. Kažimėkas