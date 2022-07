Tyrimas: kompiuterinių žaidimų žaidimo laikas nesusijęs su žaidėjų gerove

Atlikus tyrimą, kuriame dalyvavo 39 000 vaizdo žaidimų žaidėjų, nustatyta, kad „beveik nėra įrodymų“, jog žaidžiant praleistas laikas turi įtakos jų gerovei.

Nustatyta, kad vidutinis žaidėjas per dieną turėtų žaisti 10 valandų ilgiau nei įprastai, kad pastebėtų kokį nors skirtumą. Be to, kur kas labiau tikėtina, kad įtakos turėjo priežastys, dėl kurių žmogus žaidė.

Gerovė buvo vertinama pagal pasitenkinimą gyvenimu ir tokių emocijų, kaip laimė, liūdesys, pyktis ir nusivylimas, lygį.

Verta paminėti, kad šio naujausio tyrimo rezultatai prieštarauja 2020 metais atliktam tyrimui. Tame pačiame Oxfordo interneto instituto padalinyje atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo daug mažesnė žaidėjų grupė, parodė, kad ilgiau žaidžiantys asmenys buvo laimingesni.

REKLAMA

„Sveikas protas sako, kad jei turite daugiau laisvo laiko žaisti vaizdo žaidimus, tikriausiai esate laimingesnis žmogus, – sakė prie abiejų tyrimų dirbęs profesorius Andrew Przybylski. – Tačiau ... [naujausio tyrimo metu] radome gana įtikinamų įrodymų, kad tai, kiek žaidžiate, neturi jokios įtakos gerovės pokyčiams. Jei žaidėjai žaidė todėl, kad norėjo, o ne todėl, kad jautėsi priversti ar privalėjo, jie paprastai jautėsi geriau.“

Šį kartą technologijų bendrovės, įskaitant „Sony“, „Microsoft“ ir „Nintendo“, su žaidėjų sutikimu pateikė šešių savaičių duomenis, kiek laiko jie žaidė šiuos žaidimus: „Animal Crossing: New Horizons“, „Apex Legends“, „Eve Online“, „Forza Horizon 4“, „Gran Turismo Sport“, „The Crew 2“.