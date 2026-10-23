Leidimas išduotas praėjus 22 metams nuo objekto statybų pradžios.
Pietvakarių Suomijoje, Eurajokyje, 1,9 mlrd. metų senumo stabiliose uolienose įrengtoje geologinėje saugykloje panaudotas branduolinis kuras bus laikomas uolienose išgręžtose ertmėse, kuriose jis tūkstančius metų išliks pavojingai radioaktyvus.
Pradžios data dar nenustatyta
„Tai didi ir istorinė diena tiek bendrovei „Posiva“, tiek Suomijai“, – pareiškime sakė bendrovės generalinis direktorius Ilkka Poikolainen.
Tikimasi, kad saugykla, pavadinta „Onkalo“, kas suomių kalba reiškia „urvas“, netrukus pradės veikti, tačiau „Posiva“ paaiškino, kad tiksli data dar nenustatyta.
„Šiuo metu išsamus veiklos pradžios grafikas nepateikiamas“, – nurodė bendrovė.
„Prieš pradedant galutinai laidoti atliekas, „Posiva“ užbaigs eksploatavimo pradžios parengiamąjį etapą, atlikdama būtinus bandymus ir patikrinimus, kuriuos taip pat turės patikrinti ir patvirtinti Suomijos radiacinės ir branduolinės saugos tarnyba (STUK)“, – teigė ji.
Kuras bus užsandarinamas po žeme
„Onkalo“ saugykloje, kurioje gali tilpti 6,5 tūkst. tonų urano, bus nuolat saugomas panaudotas branduolinis kuras iš penkių Suomijos branduolinių reaktorių.
Panaudotas kuras bus patalpintas į korozijai itin atsparius varinius konteinerius, kurie vėliau bus nuleisti į uolienose iškastų tunelių dugne išgręžtas ertmes. Jos bus užpildytos bentonito moliu ir galiausiai užsandarintos plienu armuoto betono kamščiais.
Panaudotas branduolinis kuras išliks labai radioaktyvus dešimtis tūkstančių metų. Bendrovės „Posiva“ duomenimis, maždaug po 100 tūkst. metų jo radioaktyvumo lygis bus panašus į urano rūdos, iš kurios pagamintas kuras, radioaktyvumą.
Nuo tada, kai praėjusio amžiaus šeštajame dešimtmetyje buvo pastatytos pirmosios atominės elektrinės, šalys ieško būdų, kaip tvarkyti pavojingas branduolines atliekas. Šiuo metu didžioji dalis šių atliekų laikoma laikinose saugyklose.
Nuolatinės atliekų saugyklos statomos ir kitose šalyse, įskaitant kaimyninę Švediją bei Prancūziją, tačiau tikimasi, kad Suomija taps pirmąja, pradėjusia eksploatuoti požeminę saugyklą.
Apskaičiuota, kad saugyklos „Onkalo“ kaina siekia 1,16 mlrd. JAV dolerių.