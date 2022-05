Nemokamos programėlės mokymuisi: padės pasiruošti brandos egzaminams

Arnoldas Lukošius, „Tele2 Inovacijų biuro“ ekspertas teigia, kad išmaniosios aplikacijos ir jose veikiantys įrankiai tampa naudingais pagalbininkais, siekiantiems mokytis savarankiškai. Pasak specialisto, programėlės moksleiviams padeda ne tik lengviau skaičiuoti ir tvarkyti užrašus, bet ir įsiminti medžiagą bei valdyti savo laiką.

Planavimui puikiai tiks universali aplikacija – „My Study Life“. Virtualioje užrašų knygutėje veikia tvarkaraščių sudarymo funkcija, priminimai apie nebaigtas užduotis ar artėjančius egzaminus. Programėlėje esantys įrankiai leidžia sinchronizuoti duomenis su visais turimais įrenginiais, viską išsaugoti debesijoje ir pasiekti medžiagą neprisijungus prie interneto. Dar viena naudinga planavimo aplikacija – „2Do“, kurioje galima sukurti projektų ir užduočių sąrašus. Programėlėje veikiančiais įrankiais galite suskirstyti ir tvarkyti juos pagal norimas temas. Matydami visus darbus vienoje vietoje, galėsite lengviau susidėlioti užduotis pagal svarbą ir pažymėti jau atliktas.

Mokymuisi. Programėlėje „Quizlet“, naudojantis specialiomis atminties kortelėmis, galėsite lengviau įsiminti svarbiausią informaciją. Aplikacijoje ne tik kursite savo korteles, bet ir rasite kelis milijonus jau paruoštų mokymosi įrankių. Čia veikiantis dirbtinis intelektas pakartoja korteles taip, kad jos optimaliai padėtų lavinti ilgalaikę atmintį. Mokytis daug įdomiau padės ir itin populiari programėlė – „Khan Academy“. Aplikacijoje gausu informatyvių vaizdo įrašų, nuotraukų, žemėlapių ir iliustracijų apie įvairias mokslo sritis. Asmeninė mokymosi biblioteka leis kaupti žinias ir tobulinti savo įgūdžius ne tik žiūrint turinį, bet ir atliekant interaktyvias užduotis bei dalyvaujant viktorinose.

Informacijos paieškoms ir konspektavimui. „Evernote“ programėlė padeda išsaugoti viską – nuo pamokų užrašų iki kilusių idėjų. Aplikacijoje galima ne tik tvarkyti savo užrašus, bet ir įterpti pastabas, ieškoti informacijos bei pridėti nuotraukų. Nemokama aplikacijos versija užtikrina vartotojams 60 MB duomenų talpą kiekvieną mėnesį, galimybę sinchronizuoti užrašus su 2 įrenginiais, ieškoti teksto paveikslėliuose ir bendrinti užrašus. Įsigijus mokamą aplikacijos versiją, atrakinami visi jos įrankiai ir galimybės. Telefone išsaugoti norimus straipsnius, vaizdo įrašus ar mokslinius darbus galima naudojant išmanią programėlę – „Pocket: Save. Read. Grow.“. Čia veikia patogūs paieškos ir žymėjimo įrankiai, todėl vartotojai gali tvarkyti turinį pagal temas. Programėlėje veikia ekrano pritaikymo funkcija, kuri leidžia sutelkti dėmesį į svarbiausią informaciją, taip pat galima aktyvuoti tamsųjį režimą, kuris nevargina akių. Aplikacija veikia nemokamai, tačiau įsigijus mokamą jos versiją, galėsite naudotis išplėstine paieška, automatinėmis atsarginėmis tekstų kopijomis ir neribojamu svarbiausių straipsnių žymėjimu.

Skaičiavimams. Išmanios programėlės gali būti naudingos, kai uždavinius sprendžiate patys ir norite pasitikrinti, ar buvote teisūs. Ruošiantis egzaminams naudokite šias aplikacijas savo žinių patikrinimui – palyginkite gautus atsakymus ir duotus sprendimus bei paaiškinimus. Visame pasaulyje išpopuliarėjusioje programėlėje „Brainly: Scan and get the answer“ galima ne tik ieškoti atsakymų ir uždavinių sprendimų, bet ir bendrauti su virtualioje erdvėje dirbančiais mokytojais. Aplikacija užtikrina galimybę bendrauti ir su kitais vartotojais, užduoti klausimus įvairiomis mokslo temomis ir suteikia įrankius uždavinių sprendimui tekstu arba nuotraukomis. Dar viena uždavinių sprendimui naudinga aplikacija – „Microsoft Math Solver“. Čia galima įvesti ar nuskaityti bet kokias algebros, trigonometrijos, skaičiavimo užduotis ir gauti išsamų ar net grafinį sprendimą, kurį pateikia pažangus dirbtinis intelektas.

Patarimams. Programėlėse „Study Tips“ („Android“ vartotojams) ir „Best Study Tips 2021“ („iPhone“ naudotojams) gausu patarimų ir gudrybių, kaip tinkamai mokytis ir įsiminti daugiau dalykų per trumpesnį laiką. Aplikacijos padeda moksleiviams susikurti individualią mokymosi strategiją ir pasiekti geriausių rezultatų. Čia rasite informacijos ir naudingos medžiagos apie efektyvaus mokymosi žingsnius, streso valdymą bei patarimų, kaip elgtis egzamino dieną.