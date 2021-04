Išmanioji suknelė fiksuoja, kada prie moters priekabiaujama: vakarėlio duomenys nustebino

Reklamos agentūra „Ogilvy“ nusprendė pasidomėti, ar vyrai į tai atkreiptų daugiau dėmesio, jeigu apie tai liudytų išmanieji rūbai, o ne tik moterys jų gyvenimuose, ir sukūrė sukneles, kurios kaupia duomenis apie kiekvieną prisilietimą.

Į sunkeles buvo įsiūti jutikliai, fiksuojantys bet kokį kontaktą ir spaudimą. Informacija iš jutiklio Wi-Fi ryšiu yra siunčiama į kompiuterį, kuris ne tik stebi, kas vyksta, bet sukauptus duomenis taip pat pateikia savotiškame žemėlapyje, kuriame galima pamatyti, kokia kūno vieta buvo liečiama ir kiek laiko truko šis kontaktas.

Trys moterys šias sukneles dėvėjo viename vakarėlyje Brazilijoje. Per mažiau nei keturias valandas, be jų sutikimo moterys buvo paliestos 157 kartus. Vidutiniškai, viena mergina per penkias minutes buvo paliečiama mažiausiai kartą.

Atsiradus lengvoms, pigesnėms bei galingesnėms baterijoms ir kitai pažangiai įrangai, pradėjo sparčiai populiarėti daug entuziazmo susilaukusi „išmanioji apranga“. Tikriausiai esate matę įvairių įdomių idėjų, pavyzdžiui, batų vidpadžiai, kurie einant gamina energiją, arba kostiumai, gryninantys orą užterštose sąlygose.

Tačiau iki šiol tik kelios tokios idėjos susilaukė pakankamai dėmesio, kuris pateisintų milžinišką šių produktų masinės gamybos kainą. Todėl mažai tikėtina, kad artimiausiu metu visi dėvėsime vien išmaniuosius rūbus. Tiesa, kiti labiau nišiniai produktai, tokie kaip kelnės, padedančios žmonėms su negalia užlipti laiptais, dienos šviesą gali išvysti greičiau.

Tačiau „Dress for Respect“ idėjos genialumas slypi tame, kad šioms suknelėms nereikėjo didelio pasisekimo rinkoje, jog jos padarytų įtaką. Vienas vaizdo įrašas sugebėjo pakeisti žmonių nuomones, o kartu pareklamuoti agentūros klientą „Schweppes“.

REKLAMA

Nėra abejonių, kad kai kurie vyrai, prieš tai neigę, kad tai yra problema, dabar galvoja: „Na taip, bet juk tai Brazilija, tai nevyksta ten, kur gyvenu aš.“ Reikia pripažinti, nepageidaujamų prisilietimų mastai gali skirtis priklausomai nuo vietos, kurioje esate, galbūt šie skirtumai būtų net labai dideli. Tačiau vis vien, tik kvailas skeptikas lažintųsi, kad jo šalyje rezultatas būtų drastiškai kitoks.

O galbūt jie tiesiog galėtų pasistengti patikėti moterų patirtimi.