Tačiau „Chase“ pirmadienį pareiškė, kad techninius sutrikimus sukėlė ne kibernetinė ataka, ir pranešė siekiantis iki dienos pabaigos atkurti įprastą bankinių paslaugų veikimą.
„JPMorgan Chase“ susidūrė su laikinais sutrikimais dėl programinės įrangos klaidos vietoje įdiegtoje aparatinėje sistemoje. Tai nesusiję su kibernetine veikla“, – sakė banko atstovas spaudai Joe Evangelisti.
Sutrikimų priežastis ir poveikis
Šie sutrikimai įvyko praėjus vos kelioms dienoms po to, kai nuo technologinių problemų nukentėjo ir kiti JAV ekonomikos sektoriai. Ketvirtadienį dėl didelio „Microsoft“ veiklos sutrikimo neveikė tokios paslaugos kaip „Outlook“, „Teams“ ir dirbtinio intelekto asistentas „Copilot“. Penktadienį sutrikus šalies oro eismo valdymo sistemai, visi JAV skrydžiai kelioms valandoms buvo sustabdyti, o kelionių lėktuvais sutrikimai tęsėsi ir savaitgalį.
Pirmadienį oro bendrovė „United Airlines“ pranešė pašalinusi vidinės sistemos gedimą, dėl kurio vėlavo išvykstantys skrydžiai.
Tame pačiame pareiškime J. Evangelisti pabrėžė, kad sutrikimai atsirado tik banko „Chase“ sistemoje.
„Tai nėra sisteminė problema. Kiti bankai galėjo susidurti su lėtesnėmis operacijomis tik tais atvejais, kai jose dalyvavo ir mūsų bankas“, – sakė jis.
Pirmadienį techniniai sutrikimai daugiausia paveikė banko „Chase“ klientus ir kitų bankų klientus, bandžiusius atlikti operacijas su „Chase“. Tuo metu tokie bankai kaip „Bank of America“ ir „Citigroup“ savo bankinių paslaugų veikimo sutrikimų nefiksavo.
Banko „U.S. Bank“ atstovas pranešė, kad šio banko sistemos tiesiogiai nenukentėjo, tačiau „klientai, bandantys siųsti arba gauti mokėjimus sistema „Zelle“ iš kitų finansų įstaigų, gali susidurti su operacijų vėlavimu“.
„Zelle“ yra tarpusavio mokėjimų sistema, kuria didieji JAV bankai naudojasi suteikdami klientams galimybę beveik akimirksniu pervesti pinigus draugams ir šeimos nariams.
„Zelle“ priklauso Arizonoje įsikūrusiai bendrovei „Early Warning Services“, kurios savininkės yra finansų įstaigos „Bank of America“, „Capital One“, „JPMorgan Chase“, „PNC Bank“, „Truist“, „U.S. Bank“ ir „Wells Fargo“.
Bendrovės „Early Warning Services“ atstovas pareiškė, kad sistemos „Zelle“ tinklas veikė be sutrikimų.
„Dėl finansų įstaigose kilusių sutrikimų kai kuriems jų klientams gali vėluoti mokėjimai sistema „Zelle“, – sakė atstovas.
Kai kurie „Chase“ klientai gavo pranešimą, kad „kai kurios paslaugos šiuo metu nepasiekiamos. Šaliname sutrikimus. Pabandykite vėliau“.