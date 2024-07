Belaidės „Xiaomi“ kolonėlės – visiškas mobilumas su įtraukiančiu garsu

REKLAMA

Šią vasarą „Xiaomi“ pristatė dvi naujas dulkėms ir vandeniui atsparias aktyvias belaides garso kolonėlės. Viena iš jų – „Xiaomi Sound Outdoor“, o kita – „Xiaomi Sound Pocket“. Šias garso kolonėles galite pasiimti su savimi bet kur. Jos lengvos, kompaktiškos, atsparios nepalankioms sąlygoms ir nors skiriasi dydžiu, galia, mase, tačiau skleidžia aiškų, gerą garsą, be to, tą gali daryti nuo ryto iki vakaro.

Trumpai apie nešiojamas „Xiaomi“ kolonėles

„Xiaomi Sound Pocket“ – itin kompaktiška „kišeninė“ kolonėlė. Ji sveria tik 200 g ir turi vieną 5 W galios garsiakalbį. Praktiškai, įsikišus į kišenę, ši net nelabai išsipūs. Todėl, kad labai gerai apgalvota šios kolonėlės forma – ji ne apvali, o plokščia.

„Xiaomi Sound Outdoor“ – gerokai didesnė, bet taip pat pakankamai kompaktiška. Šios pailgos kolonėlės skerspjūvis toks, kad galite ją laikyti delne. „Xiaomi Sound Outdoor“ kolonėlės masė apie 600 g, tačiau jos galia – 30 W, be to ji turi atskirą žemų dažnių garsiakalbį, labai gerai atkuriantį žemus dažnius – kai pirmą kartą įjungiau šią kolonėlę net buvau nustebęs sodriu jos skleidžiamu garsu. Kuo didesnės garso kolonėlės, tuo jos skleidžia kokybiškesnį garsą, nes jose tiesiog yra daugiau vietos didesnio skersmens garsiakalbiams, tačiau tokie modeliai taip pat užima daugiau vietos ir yra sunkesni, todėl renkantis reikia gerai apgalvoti savo poreikius ir jei prioritetas teikiamas mobilumui, tai kolonėlė neturėtų būti tokia, kad porą valandų panešiojus galvoje tūnos tik vienintelė mintis: „gal apsieisiu be tos muzikos“. „Xiaomi Sound Outdoor“ kolonėlė yra kompaktiška, bet skleidžia tokį sodrų garsą kaip gerokai didesnio tūrio ir sunkesnės kolonėlės.

Atsparumas aplinkos poveikiui – labai svarbu

Jei ketinate pasiimti nešiojamą kolonėlę į kelionę ir naudoti ją paplūdimyje, poilsiaudami prie ežero arba jūsų bute vyksta remontas ir nenorite tvarkytis tyloje, reikia rinktis atsparų vandeniui ir dulkėms modelį. Tokias nešiojamas kolonėles taip pat lengva palaikyti švarias tiesiog jas nuplaunant ją po tekančiu vandeniu.

Garso kolonėlių „Xiaomi Sound Pocket“ ir „Xiaomi Sound Outdoor“ atsparumas vandeniui ir dulkėms atitinka aukštą IP 67 apsaugos klasę, kas reiškia, kad jos visiškai apsaugotos nuo dulkių ir net gali būti trumpai panardintos į vandenį (30 minučių ištvers panardinimą iki 1 m gylyje). Nesiūlau jų nardinti, kad įsitikinti ar tikrai taip pat gražiai jos groja iš po vandens, tačiau ši apsaugos klasė reiškia, kad būnant lauke šioms kolonėlėms lietus nebaisus, todėl jei vakarojant prie ežero pradėjo lyti, kolonėlių nebūtina slėpti. Jei paplūdimyje vėjo gūsiai „nešioja“ smėlį, šioms kolonėlėms nieko nenutiks.

Abiejų garso kolonėlių korpusai padengti specialia neslidžia, malonia silikonine medžiaga. Atrodo taip, tarsi jos būtų apsiūtos. Kišeninė „Xiaomi Sound Pocket“ kolonėlė gaminama tik juodos spalvos, o didesnis modelis „Xiaomi Sound Outdoor“ gaminamas trijų spalvų: juodos, raudonos ir mėlynos. Prie abiejų kolonėlių šono pritvirtintas oranžinis dirželis su kilpa. Abi kolonėlės turi nedideles kojeles, kad pastatytos ant stalo neslydinėtų.

Ilgai grojančios

Kita labai svarbi nešiojamų garso kolonėlių savybė – baterijos talpa ir jos naudojimas. Naudotojams ne tiek svarbu kiek tų mAh turi baterija – jiems kur kas svarbiau kaip ilgai garso kolonėlė gali groti. Jei visiškai įkrausite 1 000 mAh talpos „Xiaomi Sound Pocket“ kolonėlės bateriją, ji gros 10 valandų. Žinoma, jei grosite maksimaliu garsiu, šis laikas sutrumpės, bet nemanau, kad visą dieną tai ištversite, nes nors ši kolonėlė itin kompaktiška, tačiau pakankamai garsi.

Kolonėlė „Xiaomi Sound Outdoor“ turi 2 600 mAh bateriją ir nustačius vidutinį garso lygį gali groti 12 valandų. Šį kolonėlė įkraunama per 2,5 valandos. Laikoma, kad geras rodiklis yra tada, jei nešiojama kolonėlė (įkrovus jos bateriją iki 100 proc.) gali groti 7 valandas. Abi „Xiaomi“ garso kolonėlės šį rodiklį gerokai viršija.

Garso kokybė

Visada geriausios kolonėlės yra tos, kurios atkuria puikiai subalansuotą skirtingų dažnių spektrą.

Įvertinant tai, kad nešiojamos kolonėlės nėra didelės, nereikia iš jų tikėtis tokios pat galios kaip iš masyvių, didelio tūrio garso sistemų – jos turi išlikti lengvos, o kartu ir taupiai naudoti baterijos energiją. Nepaisant to, „Xiaomi Sound Outdoor“ yra pakankamai galinga kolonėlė, leidžianti patogiai ir garsiai klausytis muzikos lauke. Nedaug tokio dydžio modelių gali pasigirti 30 W galia ir įmontuotu aktyviu žemųjų dažnių garsiakalbiu (subwoofer), užtikrinančiu gilų žemų tonų garso atkūrimą. Ši garso kolonėlė atkuria gana platų dažnių diapazoną: gamintojas nurodo, kad „Xiaomi Sound Outdoor“ dažnio atsakas 60 – 20 000 Hz. Be to, šios kolonėlės galuose yra sumontuoti ir du pasyvūs žemų dažnių elementai, vibruojantys pagal kolonėlės žemų dažnių garsiakalbio skleidžiamus garsus.

Mažesnės „Xiaomi Sound Pocket“ kolonėlės garsas kiek kitoks, nes ji neturi atskiro žemų dažnių garsiakalbio, tik vieną 5 W plačiajuostį garsiakalbį, tačiau jis pakankamai galingas, garsas aiškus, detalus (vertinant pagal jos dydį). Garso kolonėlės „Xiaomi Sound Pocket“ dažnių atsakas – 100 – 20 000 Hz. Šioje kolonėlėje tiesiog nėra vietos žemų dažnių garsiakalbiui, be to, sumontavus antrą garsiakalbį sutrumpėtų kolonėlės veikimo laikas, tad kolonėlės viršutinėje dalyje sumontuotas pasyvus vibruojantis žemų dažnių elementas stiprinantis žemų dažnių diapazoną.

Stereo variantas

Jei norite įgarsinti terasą, galima įsigyti dvi „Xiaomi Sound Outdoor“ kolonėles. Jos pačios tarpusavyje susijungia „Bluetooth“ ryšiu ir veikia stereo režimu – viena kolonėlė groją kairį, kita dešinį kanalą. Tą patį galima padaryti ir su kompaktiškąja kišenine „Xiaomi Sound Pocket“ kolonėle, pavyzdžiui naudojant jas kaip nešiojamo kompiuterio monitorius. Jei terasa kieme didelė ir dviejų kolonėlių nepakanka, į vieną sistemą galima sujungti ir kelias kolonėles (funkcija „Multi–speaker Pair“ leidžia sukurti galingą garso sistemą, prijungiant iki 100 kolonėlių) ir taip tolygiai užpildyti visą terasos ar kitos laukos vietos erdvę. „Bluetooth 5.4“ versija užtikrina patikimą ryšį.

Vertinimas

Patrauklus dizainas, kokybiškas surinkimas, galingas ir geras garsas, ilgai veikianti baterija, didelis atsparumas vandeniui ir dulkėms. Jei reiktų rinktis iš šių dviejų, imčiau didesnę, nes jos skambesys geresnis. Jei norėčiau kolonėlę nešioti kišenėje, imčiau mažesnę. Jei norėčiau stereo – imčiau dvi vienodas.