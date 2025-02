Belaidės ausinės „Huawei FreeBuds Pro 4“ – nepamainomas palydovas ieškantiems kokybiškos skambinimo patirties

REKLAMA

Išskirtinė pokalbių kokybė net pučiant stipriam vėjui

Tikriausiai ne kartą esame susidūrę su situacija, kai dėl aplinkos trikdžių skambučio metu tampa sunku susikalbėti su savo pašnekovu. Norėdami pagerinti vartotojų patirtį, „Huawei“ gamintojai kurdami „Huawei Freebuds Pro 4“ belaides ausines didelį dėmesį skyrė pokalbių kokybės tobulinimui.

„Naujosios belaidės ausinės leidžia užtikrinti skambučių aiškumą, kokybę ir privatumą. Jose yra integruotas 11 mm keturių magnetų dinaminis garsiakalbis, trijų mikrofonų sistema, kaulų laidumo balso perdavimo (VPU) mikrofonas bei (DNN) algoritmas. Šios technologijos padeda aiškiau atskirti vartotojo balsą nuo aplinkos garsų bei užtikrina, kad jis būtų aiškus ir gerai girdimas pašnekovui. Todėl tokias belaides ausines galima naudoti skambinant ar atsiliepiant į skambučius net sudėtingomis sąlygomis – pučiant 10 m/s vėjui, triukšmingame koncerte, traukinyje ar lėktuve“, – sako „Huawei“ produktų mokymų vadovė Lietuvoje Urtė Eidžiūnaitė.

Triukšmo slopinimas iki 100 dB

Pasak U. Eidžiūnaitės, tam, kad skambinimo patirtis taptų nepriekaištinga, itin svarbu, kad belaidėse ausinėse būtų integruota kokybiška aktyvaus triukšmo slopinimo (ANC) bei garsiakalbių sistema.

„Huawei Freebuds Pro 4“ integruota aktyvaus triukšmo slopinimo sistema (ANC), naudodama dirbtinio intelekto algoritmą gali pašalinti foninį triukšmą net iki 100 dB. O tam, kad pašnekovą ar mėgstamą muziką įrenginyje būtų galima girdėti nepriekaištingai, „True Sound“ sistema leidžia pasiekti aukštą iki 24 bitų / 48 kHz raiškos garsą. Kokybišką pokalbio patirtį taip pat kuria ir belaidžių ausinių komplektacijoje esantys „Shape Memory Foam“ ausinių antgaliai. Jie iki 30 proc. geriau sumažina aplinkos triukšmą, lyginant su ankstesniais šios serijos modeliais“, – pasakoja U. Eidžiūnaitė.

Kalbėdama apie „Huawei Freebuds Pro 4“ privalumus, specialistė taip pat priduria, kad gerą skambinimo patirtį kuria ir įrenginyje esanti galvos judesių valdymo funkcija. Norint atsiliepti į skambutį užtenka linktelėti galvą, todėl, pavyzdžiui, su artimaisiais ar kolegomis patogiai galima susiskambinti ir nenutraukiant tuo pat metu atliekamos kitos veiklos. Tokias ausines patogu naudoti ir dėl to, kad jas vienu metu per „Bluetooth“ galima prijungti prie dviejų įrenginių ir perjungti garsą be pakartotinio jų susiejimo ar atjungimo. „Huawei Freebuds Pro 4“ suderinamos tiek su iOS, tiek su Android operacinėmis sistemomis. Šių ausinių kaina – 199 eurai, daugiau informacijos yra čia.

Straipsnį parengė: „Huawei Technologies”.