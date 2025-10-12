Kalendorius
Spalio 12 d., sekmadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Žiniasklaida: vyksta tyrimas dėl kelmų naikinimo statant Rūdninkų poligoną

2025-10-12 19:49 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-10-12 19:49

Karo policija vykdo ikiteisminį tyrimą dėl kelmų naikinimo pirkimo statant Rūdninkų poligoną Šalčininkų rajone, sekmadienį pranešė LNK Žinios.

Poligonas BNS Foto

Karo policija vykdo ikiteisminį tyrimą dėl kelmų naikinimo pirkimo statant Rūdninkų poligoną Šalčininkų rajone, sekmadienį pranešė LNK Žinios.

REKLAMA
1

Skelbiama, kad poligone kertant miškus, frezuoti kelmų buvo pasamdyta Kaune įsikūrusi įmonė „Taiklu“.

„Karo policija atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vykdant kelmų frezavimo darbus Rūdninkų poligone galimai padarytų nusikalstamų veikų. Taip pat Lietuvos kariuomenė yra inicijavusi teisminį ginčą su UAB „Taiklu“ dėl galimų sutarties pažeidimų“, – LNK Žinioms teigė kariuomenė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot Generalinės prokuratūros, ikiteisminis tyrimas pradėtas kovo mėnesį dėl dokumentų klastojimo ir tarnybos pareigų neatlikimo, įtarimai kol kas niekam nepareikšti.

REKLAMA
REKLAMA

Pati įmonė sako atlikusi visus esminius darbus, kol paaiškėjo iki tol nenurodytos kliūtys – pelkynai, po žeme likę kirtimų rąstai. „Taiklu“ teigia, kad dėl geologinių sąlygų išfrezuoti didesnio gylio negali.

REKLAMA

Kreipėsi į teismą

Pasak bendrovės, tai netrukdo poligono plėtrai ir infrastruktūros vystymui. Įmonė teigia, kad dėl situacijos kreipėsi į teismą.

Pranešama, kad Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) šiame pirkime nustatė pažeidimų.

VPT konstatavo, kad pirkimo būdas buvo neteisėtas, nes buvo perkama remiantis ypatinga skuba, neskelbiamų derybų būdu.

Pasamdžius „Taiklu“, skubos reikalavimo nebeliko, darbų terminai buvo pratęsti.

„Taiklu“ siūlė darbus atlikti už mažesnę kainą, tačiau gavusi užsakymą iš kariuomenės, kelmų šalinimui samdė kitas įmones, tad galiausiai kelmų frezavimo darbai atsiėjo brangiau.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbia LNK Žinios, panašiai per tarpininkus buvo perkamos ir fortifikacijos priemonės.

BNS rašė, kad bendrovei „Fegda“ su defektais nutiesus į Rūdninkų poligoną vedantį kelią, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė teigė, kad tokios įmonės kaip ši turėtų būti įtraukiama į „juodąjį“ tiekėjų sąrašą ir į tai būtų atsižvelgiama skelbiant kitus viešuosius pirkimus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų