Žiniasklaida: Landsbergienė 2022 metais įsigijo 313 kvadratinių metrų namą Graikijoje

Anot publikacijos, užpernai A. Landsbergienė įsigijo 313 kvadratinių metrų namą su dviem lauko terasomis bei 23 kvadratinių metrų nedidelį namą.

Ji 2022 metų vasarį sumokėjo 255 tūkst. eurų avansą ir turtą savo vardu registravo per tarptautinę nekilnojamojo turto agentūrą „Engel & Volkers“.

Nekilnojamasis turtas įsigytas Eginos saloje, esančioje 27 kilometrus nuo Atėnų.

A. Landsbergienė 2022 ir 2023 metų turto deklaracijose nurodė, kad užsienyje turi nekilnojamojo turto, kurio vertė 795 tūkst. eurų, tačiau nei ji, nei G. Landsbergis nedetalizavo, kur šis turtas įsigytas.

Privačių ugdymo įstaigų tinklą valdanti A. Landsbergienė užima antrąją vietą tarp viešai turto deklaracijas turinčių skelbti asmenų.

Jos turtas pernai siekė 17,7 mln. eurų (per metus sumažėjo 27,2 tūkst. eurų), iš jų 12,64 mln. eurų – akcijos, 3,62 mln. eurų – kiti vertybiniai popieriai, be to, ji turėjo 174,6 tūkst. eurų skolų.