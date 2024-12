Žiniasklaida: Dargis neigia sąsajas su nusikaltėlių grupuote, mato mėginimą su juo susidoroti

Portalo kalbintas D. Dargis LKPB paskelbtą informaciją apie jo ryšius su V. Labučio nusikalstama grupuote pavadino „nesąmone“. Pasak žurnalisto, LKPB tokią žinią paskelbė, reaguodamas į jo publikacijas apie buvusį pareigūną Algimantą Martinkų, kuris teisėsaugos pareigūnus kaltino neteisėtu kolegų sekimu.

„Visa tai daroma už tai, kad išdrįsau drąsiai paviešinti nepatogius faktus teisėsaugai. Dėl to, nes palaikiau pernai Algimantą Martinkų. Mano rašiniai buvo aštrūs. Iš to pačio Kriminalinės policijos biuro buvo perduota – dabar žaisim be taisyklių. Dabar ir turime prieš Kalėdas pasekmes“, – portalui „Delfi“ sakė D. Dargis.

Žurnalistas jam įteiktą įspėjimą dėl esą turimų ryšių su organizuota nusikalstama grupuote vadino bauginimu, mėginimu susidoroti.

„Matau, kad tai yra bauginimas. Aš jaučiuosi kaip Rusijoje. Yra šlykštu, kad iki tokio lygio bando susidoroti. (...) Čia bandymas mane sumenkinti kaip žurnalistą, kad su manimi nebendrautų nei esami, nei buvę pareigūnai, nei žmonės iš šešėlinio pasaulio, kurie nutekina informaciją“, – aiškino D. Dargis.

LKPB viršininkas Arūnas Maskoliūnas ketvirtadienį pranešė, kad atliekant tyrimą dėl V. Labučio organizuotos narkotikų kontrabandos į Lietuvą, D. Dargiui pritaikyta prevencinė poveikio priemonė – skirtas oficialus įspėjimas.

LPKB duomenimis, teisėsauga nustatė D. Dargio ryšius būtent su V. Labučiu ir jo bendrininkais. Pasak A. Maskoliūno nustatyta, kad žurnalistas siekė užmegzti ryšius su teisėsaugos institucijų atstovais, diskredituoti LPKB, o savo darbo rezultatus pateikdavo V. Labučio grupuotei.

„Lietuvos institucijoms tiriant V. Labučio organizuotos nusikalstamos grupuotės įvykdytus nusikaltimus, buvo nustatyti grupuotės lyderių ir narių ryšiai su D. Dargiu, o taip pat išsiaiškinti kryptingai organizuoti veiksmai, kuriais siekta diskredituoti Lietuvos kriminalinės policijos biurą kaip patikimą teisėsaugos instituciją.

Vykdant tikslinius veiksmus, buvo reguliariai pateikiama tikrovės neatitinkanti informacija, ja buvo manipuliuojama, iškraipomi faktai, o taip pat bandoma inicijuoti tyrimus ir tyrimo veiksmus konkrečių pareigūnų atžvilgiu. Kryptingai siekiama užmegzti tikslinius ryšius su teisėsaugos institucijomis ir teisėsaugos institucijų pareigūnais. Nustatyta, kad D. Dargis apie užmegztus kontaktus su pareigūnais, pokalbius, susirašinėjimus ir rezultatus persiųsdavo organizuoto nusikalstamumo grupuotės lyderiams kaip įrodymą apie savo atliktus darbus“, – dėstė A. Maskoliūnas.

Anot jo, manoma, kad tokiais veiksmais siekta eliminuoti LKPB, kaip instituciją, atliekančią tyrimus prieš pavojingus grupuočių lyderius, sudaryti sąlygas jiems išvengti atsakomybės.

„Užfiksuoti faktai, kai D. Dargis, naudodamasis savo profesija ir statusu, užmegztais ryšiais teisėsaugoje, manipuliuodamas informacija, vykdė tiesioginius organizuoto nusikalstamumo grupuočių lyderių pavedimus ir kompromitavo vienų grupuočių narius prieš kitus“, – pasakojo A. Maskoliūnas.

LPKB vadovas teigė, kad įspėjimas D. Dargiui yra ne bausmė ar įtarimai, o prevencinio poveikio priemonė, siekiant atkreipti dėmesį į jo veiksmus.

„Tai niekaip nėra susiję su žurnalisto profesija“, – sakė A. Maskoliūnas.

Šis atvejis, pasak LKPB viršininko nėra susijęs su prekybos poveikiu byla, kurioje D. Dargiui pareikšti įtarimai.

Įtarimai prekybos poveikiu byloje

ELTA primena, kad teisėsaugos aktualijų ir kriminalų žurnalistas, rašytojas D. Dargis yra įtariamasis prekybos poveikiu byloje. Rugsėjį vyras buvo sulaikytas, tačiau vėliau paleistas.

Portalas „Delfi“ anksčiau skelbė kad D. Dargis kartu su bendrininkais, buvusiu „Aro“ pareigūnu Ovidijumi Jūronu ir už korupciją teistu advokatu Arturu Jušinskiu, iš kauniečio Tado Kaspučio mainais už jo problemų išsprendimą, paperkant teisėsaugininkus, reikalavo sumokėti 200 tūkst. eurų.

T. Kasputis žinomas kaip su kriptovaliutomis susijusių verslų įkūrėjas ir savininkas.

„Delfi“ žiniomis, D. Dargiui pareikštame įtarime minima, kad jis kartu su bendrininkais reikalavo iš T. Kaspučio kyšio – 200 tūkst. eurų.

D. Dargis neigia savo kaltę dėl jam pareikštų kaltinimų prekyba poveikiu. Anot jo advokatės Aušros Ručienės, klientas kaltinimus sieja su savo parašytu straipsniu apie vieną asmenį.