Žengiame į laisvesnį karantiną: kortas sumaišyti gali ir naujos viruso atmainos

„Žmonių pastangomis mes įžengėme į scenarijų C. Tai reiškia, kad atsiveria galimybės, nors ir ne pačios plačiausios, bet galimybės peržiūrėti mūsų tolimesnius veiksmus, suteikti mūsų gyvenimui naujų spalvų“, – socialiniuose tinkluose šeštadienį rašė sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

Sausio 30 dieną sergamumas šalyje siekė 467 atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų. Pagal ekspertų Vyriausybei teiktą rekomendaciją, karantino ribojimų C scenarijų galima būtų taikyti, kai skaičius viršija 100 atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų.

Vyriausybės sudaryta ekspertų taryba sausio pradžioje išplatino rekomendacijas, kaip būtų galima palaipsniui laisvinti karantiną, atsižvelgus į sergamumą šalyje.

Šios tarybos narė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Visuomenės sveikatos fakulteto dekanė, profesorė Ramunė Kalėdienė naujienų portalui tv3.lt teigė, kad ekspertai tuomet ir prognozavo, kad Lietuva į karantino C scenarijų turėtų įžengti maždaug sausio pabaigoje ar vasario pradžioje.

„Realiai taip ir buvome apskaičiavę. Mūsų prognostinės kreivės taip ir rodė, jeigu neįvyks koks nors ypatingas atvejis, tarkime, staigiai paplis naujasis viruso štamas, o tai, laimei, neįvyko, mes ir galime žengti į šį scenarijų šiuo laiku“, – teigė profesorė.

Laukia atlaisvinimai

Savaitgalį ministro išsakytos mintys šią savaitę virsta kūnu. Antradienį jau atveriamos lauko slidinėjimo trasos, o trečiadienį planuojama nuspręsti, ar atverti nebūtinųjų prekių parduotuves ir grožio salonus.

„Turėtume kalbėti apie laipsnišką karantino atlaisvinimą. <...> Tas aspektas labai svarbus. Turime adekvačiai vertinti tas pozityvias žinias ar tendencijas, kurias turime dabar. Matome ir įvairias rizikas, kurių galime sulaukti“, – pirmadienį po Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžio kalbėjo A. Dulkys.

Visgi, anot R. Kalėdienės, kad ir švelnus karantino atlaisvinimas, tai vis tiek gali pristabdyti sparčiai kritusią užsikrėtimų kreivę.

„Visas didžiulis kompleksas griežtų priemonių atvedė mus į situaciją, kurioje esame dabar. Rudenį mes buvome įėję į tą baisiai blogą, dramatišką scenarijų irgi palaipsniui, plintant virusui tiek ugdymo įstaigose, tiek per namų ūkius.

Sumažinus kontaktų galimybę, mes matome, kad tai veikia. Suprantame, kad negalime visą laiką būti užsidarę, todėl reikia kažką aukoti. Kiekvienas atsidarymas, kiekvienas kontaktų paskatinimas, bijau, kad padidins plitimą“, – dėstė mokslininkė.

Jei trečiadienį bus priimta tai, apie ką valdžios atstovai kalbėjo pirmadienį, tai kiek nukryps nuo ekspertų sudarytų rekomendacijų C scenarijui. Greta parduotuvių, Vyriausybė planuoja atverti ir grožio salonus, o tai mokslininkai buvo numatę tik karantino B scenarijui.

Vis tik, jei duris atvers ir grožio salonai, anot R. Kalėdienės, tai lems jau ne užsikrėtimų skaičiai, o socialiniai ir ekonominiai aspektai.

Ministras A. Dulkys kol kas atsargiai kalba apie dar platesnį karantino atlaisvinimą ir tikina, jei užsikrėtimų skaičiai išaugs, gali būti koreguojamas ir atlaisvinimo planas.

„Priemonės gali būti tiek naujos įvedamos, tiek kai kurios paankstinamos, tiek pavėlinamos ar sugrąžinamos. Mes suprantame, kad tą rezultatą, kurį turime šiandien, mes pasiekėme priemonių visuma, todėl stengsimės atlaisvinimus daryti labai palaipsniui ir vis kiekvieną kartą matuojantis, analizuojant, pasitariant, ar tikrai mes toliau turime tas pozityvias tendencijas“, – aiškino ministras.

Britiškas variantas Lietuvoje jau seniai?

Visgi kortas karantino atlaisvinimo planui gali sumaišyti ir Jungtinėje Karalystėje plintanti koronaviruso atmaina, kurios pirmasis atvejis Lietuvoje patvirtintas pirmadienį.

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija informavo, kad „kol kas tai yra vienintelis toks atvejis, su kuriuo teko susidurti“.

Gruodžio 19 dieną Jungtinės Karalystės pareigūnai patvirtino, kad nauja koronaviruso atmaina, aptikta šalyje, gali plisti sparčiau. Šios šalies ministro pirmininko Boriso Johnsono teigimu, naujos atmainos virusas gali būti 70 proc. labiau užkrečiamas.

Nustatyta, jog ši viruso atmaina nukonkuravo kitas dominuojančias atmainas ir tapo viena iš dažniausiai aptinkamų Anglijos regione. Manoma, kad dėl jos stipriai išaugo susirgimų skaičius.

Dėl to daugelis Europos Sąjungos valstybių, tarp jų ir Lietuva, buvo laikinai uždraudusios keleivių atvykimą iš Jungtinės Karalystės.

„Manau, kad mes ją gavome ne dabar, kai ji patvirtinta“, – įsitikinusi R. Kalėdienė.

Pasak jos, tyrimų, kurie parodytų šią viruso atmainą, iki šiol Lietuvoje buvo atlikta itin mažai, o kai tik tyrimų apimtys padidėjo, britiškoji atmaina iškart buvo patvirtinta. R. Kalėdienės nuomone, nors šis viruso štamas tikėtina jau kurį laiką yra Lietuvoje, griežtos Vyriausybės karantino suvaldymo priemonės neleido atmainai išplisti taip, kaip, pavyzdžiui, tai įvyko Airijoje.

„Jeigu dabar atlaisvintumėme daugiau ribojimų, kaip čia kai kas mus spaudžia, kad paleiskime viską dabar, tai, manau, mes patektume į labai didelę problemą, ypatingai dėl šito štamo“, – tikino profesorė.

Visgi, jei britiška atmaina neįsisiautės, o užsikrėtimų skaičiai per dieną mažės panašiu tempu, kaip iki šiol, R. Kalėdienė teigia, kad į karantino B scenarijų įžengti galima jau kovo pradžioje.

C scenarijuje – duris atveria parduotuvės, leidžiama bendrauti dviem namų ūkiams

Naujienų portalas tv3.lt primena, ką reiškia karantino C scenarijus ir kokie ribojimai jo metu gali būti taikomi.

Leidžiama bendraut dviem namų ūkiams

Šiame scenarijuje leidžiami dviejų namų ūkių kontaktai, maksimalus dviejų namų ūkių burbule dalyvaujančių asmenų skaičius yra 10.

Dviejų namų ūkių socialiniame burbule dalyvaujantys asmenys įsipareigoja daugiau neturėti jokių artimų kontaktų už burbulo ribų. Jeigu burbule yra rizikos grupės žmonės, tai papildomai rekomenduotina dėvėti kaukes, palaikyti 2 metrų atstumą, vėdinti patalpas, kuriose vyksta susitikimai.

Norint pakeisti burbulo sudėtį, tai jo nariai įsipareigoja ne mažiau nei 10 dienų neturėti jokių artimų kontaktų su burbulo nariais ar už jos ribų.

Sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigų veikla

C scenarijuje išsaugomos planinės sveikatos priežiūros paslaugos. Prioritetas teikiamas būtinajai pagalbai ir COVID-19 pacientų priežiūrai. Ribojamas lankymas socialinės globos įstaigose. Gydymo ir globos įstaigų darbuotojai ir pacientai reguliariai testuojami.

Pokyčiai švietime

Taikant C scenarijų studentai vis dar mokytųsi nuotoliniu būdu, išimtys būtų taikomos kremtantiems sveikatos, veterinarijos ir gyvybės mokslus.

Pokyčių sulauktume pagrindiniame, viduriniame ir pradiniame ugdyme. Mokymo procesas, pagal C scenarijų, vyksta klasėse taikant mokytojų ir moksleivių reguliarų testavimą.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas vykdomas nacionaliniame lygmenyje. Lokaliame lygmenyje gali būti taikomi griežtesni apribojimai priklausomai nuo epidemiologinės situacijos. Visų švietimo įstaigų darbuotojai reguliariai testuojami.

Duris atvertų parduotuvės

C scenarijus daug džiugesio neatneš kavinių ir restoranų savininkams, kadangi kaip ir D scenarijuje, maitinimo įstaigų veikla ribojama, maistas tiekiamas tik išsinešimui.

Daugiau laisvės suteikiama prekybos sektoriuje, kuriame leidžiama ne tik prekyba maisto prekėmis. Tai reiškia, kad duris gali atverti ir parduotuvės. Visgi joms reikia laikytis griežtų nurodymų – ribojami pirkėjų srautai ir taikomi specialieji paslaugų teikimo reikalavimai mažinant užsikrėtimo riziką.

Pokyčių nenumatome paslaugų sektoriuje, kuriame toliau teikiamos nuotolinės ir bekontaktės paslaugos, išskyrus sveikatos apsaugos, psichologų/psichoterapeutų (būtinais atvejais), veterinarijos, policijos ir kitas tarnybas, kurių darbuotojai reguliariai testuojami.

Tęsiami judėjimo ribojimai, draudžiami renginiai

C scenarijus mažai pokyčių atneša ir į judėjimo kontrolę, kadangi jame numatyta taikyti ribojimus tarp savivaldybių ar savivaldybių viduje atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją. C scenarijuje gali būti taikomi ribojimai vykstant į užsienio šalis ar atvykstant į Lietuvą: sienų kontrolė, vykdomas keliautojų testavimas.

Taip pat draudžiami žmonių susibūrimai, kultūrinė veikla, sporto bei laisvalaikio renginiai. Laidotuvėse ir vestuvėse dalyvių skaičius turi neviršyti 10 asmenų. Neveikia muziejai, teatrai, parodos, kino salės, nevyksta sporto varžybos, išskyrus profesionalaus sporto treniruotes ir varžybas be žiūrovų.

B scenarijuje – duris atveria kavinės ir pramogų vietos

Daug daugiau laisvės nusimato pasiekus B scenarijų. Šį scenarijų būtų galima taikyti pasiekus 25-100 atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų.

Šiame scenarijuje leidžiama bendrauti ne daugiau trijų namų ūkių, maksimalus trijų namų ūkių burbule dalyvaujančių asmenų skaičius – 15. Sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigų veikla B scenarijuje neribojama.

Studentai ir toliau mokosi nuotoliniu būdu, išimtys sveikatos, veterinarijos ir gyvybės mokslams, mokinių ir darželinukų ugdymas vykdomas gyvai.

Ribodamos klientų srautus, veiklą gali vykdyti kavinės, restoranai, barai, prekybos vietos. Judėjimo ribojimai vykdomi atsižvelgus į epidemiologinę situaciją.

Bene pagrindinis B scenarijaus išskirtinumas – gali vykti renginiai, duris atveria pasilinksminimo ir kultūros įstaigos. Leidžiami iki 100 žmonių susibūrimai naudojant apsaugos priemones ir laikantis saugaus atstumo. Laidotuvėse ir vestuvėse dalyvių skaičius turi neviršyti 10 asmenų. Veikia muziejai, teatrai, parodos ir kino salės, vyksta sporto varžybos, tačiau ribojami lankytojų srautai.

Lietuvoje karantinas paskelbtas pernai lapkričio 7 dieną, nuo gruodžio 16 dienos jo režimas sugriežtintas ir praėjusią savaitę pratęstas iki kovo pradžios.