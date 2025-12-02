Vytenis Šimkus. Kiek gali tęstis DI bumas?

Tęsiantis DI bumui ir toliau dominuoja technologijų kompanijos. Nuostabiojo 7 („Magnificent 7“: „Alphabet“, „Amazon“, „Apple“, „Meta Platforms“, „Microsoft“, „Nvidia“ ir „Tesla“) narės šiemet vidutiniškai brango beveik penktadaliu ir gerokai aplenkė likusias indekso „S&P 500“ bendroves. Šis septintukas šiuo metu sudaro daugiau nei trečdalį „S&P 500“ vertės. Auganti koncentracija investuotojus verčia sunerimti, kad technologijų bendrovės nepateisins lūkesčių, o visos rinkos perspektyvos tampa labai priklausomos nuo šio sektoriaus rezultatų. Per pastarąjį mėnesį technologijų sektoriaus akcijos ne kartą susvyravo, o dėl augančios konkurencijos keičiasi sektoriaus lyderiai. „Nvidia“ nuo piko atpigo apie 15 proc., tuo metu „Alphabet“ pristačiusi naujausią savo modelį treniruotą naudojantis savo procesoriais brango dešimtadaliu.
„Hyper“ investicijos
Investicijos į DI plėtrą ir duomenų centrus šiemet yra tiesiog stulbinamos. Įvairūs šaltiniai skaičiuoja, kad vadinamieji hyper-scalers (debesijos ir DI infrastruktūros milžinai) šiemet išleido apie 300–400 mlrd. JAV dolerių DI infrastruktūrai. Be to, planuojama, kad kitąmet investicijų mastas toliau augs. Paradoksalu, bet rinka ilgą laiką mylėjo technologijų kompanijas būtent dėl „lieknų“ balansų – jos neturėjo daug fizinio kapitalo, kuris reikalautų priežiūros ir galėtų bloginti pelningumą.
Šios investicijos kelia įvairių klausimų. Visų pirma, koks yra naudingas duomenų centrų gyvenimo ciklas? Iki šiol naudojami grafiniai procesoriai tobulėdavo greitai ir taip pat greitai susidėdavo. Istoriškai jie tarnaudavo apie porą metų, tačiau didžiosios bendrovės buhalteriškai juos pradėjo „nudėvėti“ per 5–6 m. laikotarpį. Jei naudingas investicijų laikotarpis yra vos pora metų, vargu ar tokios išleidžiamos sumos spės atsipirkti, nes DI monetizacijos modeliai vis dar yra neaiškūs. Jei išties naudingas laikotarpis yra ilgesnis, paklausa grafiniams procesoriams ir tolesnėms investicijoms gali būti mažesnė, nes skaičiavimo galios poreikis bus patenkintas greičiau. Be to, investicijų tempą ribos ir fizinė infrastruktūra. Jau dabar duomenų centrų plėtrą stabdo elektros ir tinklo pajėgumų trūkumas.
Rizikingesnė tampa ir finansavimo struktūra. Iki šiol didelė dalis investicijų buvo finansuojama iš einamųjų pinigų srautų, nuosavomis įmonių lėšomis. Tačiau augant investicijų mastui, to nebepakanka, skolos auga, neretai skolinamasi per specialiosios paskirties įmones. Finansinė struktūra tampa ne iki galo skaidri, todėl sunku įvertinti rizikos mastą. Daug dėmesio sulaukė ir tarpusavio investiciniai sandoriai, kai pagrindiniai rinkos žaidėjai („Open AI“, „Oracle“, „Nvidia“ ir kt.) įsipareigoja investuoti ar pirkti vieni kitų produkciją, taip išpučiant viso sektoriaus dydį.
DI investicijų bumas irgi baigsis
Visi investiciniai ciklai baigiasi investuotojams persistengus ir paaiškėjus, kad grąža nepateisins lūkesčių. Tai yra neišvengiama bet kokios technologijos plėtros dalis. Niekas neabejoja, kad DI yra itin perspektyvi, daugelį gyvenimo sričių pakeisianti technologija, tačiau tai negarantuoja pelnų investuojantiems. Rinkos lyderiai ir perspektyviausios sritys keisis dar ne kartą: „Alphabet“ ką tik išvystė savo naujausią modelį be „Nvidia“ procesorių, o kinai, neturėdami prieigos prie pažangiausių procesorių, stengiasi vystyti DI mažesnėmis sąnaudomis, treniruojant modelius protingiau. Apstu tendencijų, kurios gali sujaukti vyraujančias prielaidas, kad laimės tie, kurie daugiau investuos į skaičiavimo galią.
Daugėja ženklų, kad DI investicijų ciklas pereina į vėlyvąją stadiją, tačiau iš anksto pasakyti, kada vakarėlis baigsis – neįmanoma. Technologijų milžinės, kurios veda šį investicijų bumą į priekį, yra itin pelningos. Todėl vyraujant optimistinėms nuotaikoms, DI burbulas gali pūstis dar ilgai. Kuo ilgiau investicijų ciklas tęsis, tuo pavojingesnis jis taps: augs skolos, sistema taps trapesnė. Tokiu atveju rimtesnė korekcija gali turėti neigiamo poveikio visai rinkai, ar net panardinti JAV į lengvą recesiją. Istoriškai netvarius investuotojų lūkesčius ant žemės sugrąžina centriniai bankai, sugriežtindami pinigų politiką. Pamatysime, ar taip bus ir šįkart.
Komentaro autorius –„Swedbank“ investavimo strategas Vytenis Šimkus.
