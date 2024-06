Vytautas Šilinskas abejoja socialinių partnerių noru toliau ieškoti sutarimo dėl minimalios mėnesinės algos

„Jeigu (socialiniai partneriai – ELTA) susitartų iki Vyriausybės sprendimo, tai, be abejo, Vyriausybė tvirtins tą skaičių, kurį susitars. Tik nežinau, ar socialiniai partneriai investuos į diskusijas. Man atrodo, kad jie išsakė savo pozicijas ir nėra linkę investuoti laiko, kad susitartų“, – „Žinių radijui“ ketvirtadienį kalbėjo V. Šilinskas.

Visgi, kaip džiaugėsi naujasis ministerijos vadovas, svarbus yra socialinių partnerių rastas sutarimas dėl paties poreikio didinti minimalią algą. Tiesa, pasak V. Šilinsko, sustabdžius diskusijas konkreti jos suma priklausys nuo Ministrų kabineto sprendimo, o nekeičiant partnerių sutartos MMA apskaičiavimo formulės bus nustatytas darbuotojų siūlomas algos dydis.

„Pasirinkimas yra tarp to, kad kelti (MMA – ELTA) daug ar labai daug – 10 ar 15 proc. Trišalėje Taryboje toks sprendimas yra, ir darbdaviai, ir darbuotojai sutaria, kad (minimali alga – ELTA) turi kilti. Darbuotojai sako, kad (reikėtų didinti iki – ELTA) 1070 eurų, darbdaviai sako, kad tai per daug, per greitai, reikėtų lėčiau kelti“, – pabrėžė V. Šilinskas.

„Mums Trišalė Taryba nustatė rėžį (...) ir tame rėžyje reikės diskutuoti ir su Finansų ministerija, ir su premjere, kokį skaičių konkrečiai mes nustatome“, – pridūrė jis.

Galimą minimaliosios mėnesinės algos (MMA) dydį Lietuvos bankas nustato pagal Trišalės tarybos sutartą metodiką, kai atsižvelgiama į 2025 m. prognozuojamą vidutinį darbo užmokestį (VDU), kuris dauginamas iš penkių didžiausią MMA ir VDU santykį 2020–2022 m. turėjusių Europos Sąjungos šalių MMA ir VDU santykio vidurkio.

MMA tvirtina Vyriausybė, gavusi Trišalės tarybos rekomendaciją ir atsižvelgdama į šalies ūkio vystymosi rodiklius bei tendencijas.

2024 m. MMA kilo iki 924 eurų neatskaičius mokesčių, o nepamokestinamasis pajamų dydis (NPD) – iki 747 eurų. Šie pokyčiai lėmė, kad MMA uždirbančio žmogaus mėnesio pajamos „į rankas“ augo 75,22 euro ir pasiekė 708,4 euro.

Vyriausybės Seime pateiktame mokesčių reformos projekte nurodoma, kad vienas iš esminių tikslų yra numatomas NPD ir MMA suvienodinimas iki 2028 metų. Tais metais numatoma, kad NPD ir MMA galėtų siekti beveik 1200 eurų. Skaičiuojama, kad 2024 m. sprendimas reikalaus apie 200 mln. eurų, o iki 2028 m. jo našta valstybės biudžetui pasiektų 573 mln. eurų.